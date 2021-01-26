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    Red Bull розробить водневий гоночний автомобіль

    нова енергія
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    <p>Гоночний автомобіль з водневою силовою установкою</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Red Bull розробить водневий гоночний автомобіль

    Гоночний автомобіль з водневою силовою установкою

     

    Фото: FIA WEC

    Водневий спорткар буде брати участь в марафоні «24 години Ле-Мана» в 2024 році

    Red Bull Advanced Technologies, підрозділ відомого австрійського виробника енергетичних напоїв, і французька гоночна компанія Oreca виграли тендер на розробку концепту наступного покоління водневих гоночних автомобілів, які вийдуть на старт марафону «24 години Ле-Мана» в 2024 році, - повідомляє H2 View.

    «24 години Ле-Мана» - автомобільна гонка на витривалість, що проходить щорічно з 1923 року в червні недалеко від міста Ле-Ман у Франції. Автомобілі повинні протриматися на маршруті протягом доби.

    У 2024 році в головному добовому гоночному марафоні світу з'явиться новий клас - для спорткарів, які працюють на водневих паливних елементах. Саме цим проектом разом займуться Red Bull Advanced Technologies і Oreca.

    Компанія Oreca використовує свій досвід участі в гонках на витривалість для розробки шасі, а Red Bull Advanced Technologies скористається досвідом, отриманому в Формулі 1, для створення аеродинамічного обважування і технологій для оптимізації процесів рекуперації енергії.

    «Я радий, що нас і наших партнерів Oreca вибрали для розробки водневого гоночного автомобіля. У нас достатньо досвіду і ресурсів для того, щоб впоратися з завданням. Клас машин на водневому паливі в «24 години Ле-Мана» - це приголомшлива можливість заглянути в майбутнє екологічного автоспорту, просунути використання водню в якості палива, а також забезпечити захоплюючі гонки», - сказав виконавчий директор Red Bull Advanced Technologies Крістіан Хорнер.

    Теги: марафон Франція автомобіль тендер Автоспорт водень
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