Red Bull розробить водневий гоночний автомобіль

Водневий спорткар буде брати участь в марафоні «24 години Ле-Мана» в 2024 році

Red Bull Advanced Technologies, підрозділ відомого австрійського виробника енергетичних напоїв, і французька гоночна компанія Oreca виграли тендер на розробку концепту наступного покоління водневих гоночних автомобілів, які вийдуть на старт марафону «24 години Ле-Мана» в 2024 році, - повідомляє H2 View.

«24 години Ле-Мана» - автомобільна гонка на витривалість, що проходить щорічно з 1923 року в червні недалеко від міста Ле-Ман у Франції. Автомобілі повинні протриматися на маршруті протягом доби.

У 2024 році в головному добовому гоночному марафоні світу з'явиться новий клас - для спорткарів, які працюють на водневих паливних елементах. Саме цим проектом разом займуться Red Bull Advanced Technologies і Oreca.

Компанія Oreca використовує свій досвід участі в гонках на витривалість для розробки шасі, а Red Bull Advanced Technologies скористається досвідом, отриманому в Формулі 1, для створення аеродинамічного обважування і технологій для оптимізації процесів рекуперації енергії.

«Я радий, що нас і наших партнерів Oreca вибрали для розробки водневого гоночного автомобіля. У нас достатньо досвіду і ресурсів для того, щоб впоратися з завданням. Клас машин на водневому паливі в «24 години Ле-Мана» - це приголомшлива можливість заглянути в майбутнє екологічного автоспорту, просунути використання водню в якості палива, а також забезпечити захоплюючі гонки», - сказав виконавчий директор Red Bull Advanced Technologies Крістіан Хорнер.