РГК увійшла до Ready4H2 – водневого проєкту європейських операторів газорозподільчих мереж

РГК увійшла до Ready4H2 – водневого проєкту європейських операторів газорозподільчих мережнова енергія
РГК є однією із найбільших учасниць Ready4H2
27 жовтня 2021 року, Київ. РГК стала першою українською компанією серед 67 учасників консорціуму Ready4H2. До цього об’єднання входять провідні оператори ГРМ з країн Європи, які працюють над підготовкою газових мереж до розподілу водню для досягнення їх кліматичної нейтральності.
Головне завдання консорціуму Ready4H2 – представити у лютому 2022 року проєкт водневої стратегії для газорозподільної галузі Європи. В документі будуть враховані пропозиції, засновані на технічній експертизі, дослідженнях та досвіді поводження із воднем операторів ГРМ, що увійшли до Ready4H2.
«Масштаби та динаміка досліджень, а також науковий супровід водневого проєкту РГК зацікавили європейських колег. Адже підготовка мереж до роботи із газоводневими сумішами має багато технічних нюансів. Професійна співпраця та обмін досвідом прискорить рух у цьому напрямку», – сказав Олег Никоноров, директор РГК.
Діяльність консорціуму Ready4H2 має три складових:
- консолідація даних та аналіз ситуації із розвитком водневої енергетики в країнах, представники яких є учасниками проєкту;
- вивчення економічних та технічних перспектив підготовки газової інфраструктури до роботи із воднем;
- підготовка проєкту водневої стратегії для газової інфраструктури – створення дорожньої карти для поетапного переводу газових мереж на розподіл водню
РГК є однією із найбільших учасниць Ready4H2 як за протяжністю газорозподільних мереж, так і за кількістю клієнтів та обсягами розподілу газу. Унікальними для цього об’єднання є також водневі полігони РГК та науковий консорціум, що створені рік тому саме для програми водневих досліджень.
Водневий проєкт РГК: програма підготовки газорозподільних систем до доставки споживачам водню та інших «зелених» синтетичних газів. Проєкт діє з 2020 року, коли були створені п’ять спецполігонів РГК для водневих випробувань газових мереж і обладнання. Наукові партнери проєкту – вісім наукових установ, в тому числі НАН України, об’єднані у консорціум, та згідно зі спеціалізацією, беруть участь у дослідженнях і тестах у рамках проєкту.
Крім РГК, у проєкті Ready4H2 беруть участь оператори ГРМ із Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Франції, Німеччини, Греції, Ірландії, Італії, Португалії, Словаччини, Іспанії та Швеції.