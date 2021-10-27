РГК увійшла до Ready4H2 – водневого проєкту європейських операторів газорозподільчих мереж

РГК є однією із найбільших учасниць Ready4H2

27 жовтня 2021 року, Київ. РГК стала першою українською компанією серед 67 учасників консорціуму Ready4H2. До цього об’єднання входять провідні оператори ГРМ з країн Європи, які працюють над підготовкою газових мереж до розподілу водню для досягнення їх кліматичної нейтральності.

Головне завдання консорціуму Ready4H2 – представити у лютому 2022 року проєкт водневої стратегії для газорозподільної галузі Європи. В документі будуть враховані пропозиції, засновані на технічній експертизі, дослідженнях та досвіді поводження із воднем операторів ГРМ, що увійшли до Ready4H2.

«Масштаби та динаміка досліджень, а також науковий супровід водневого проєкту РГК зацікавили європейських колег. Адже підготовка мереж до роботи із газоводневими сумішами має багато технічних нюансів. Професійна співпраця та обмін досвідом прискорить рух у цьому напрямку», – сказав Олег Никоноров, директор РГК.

Діяльність консорціуму Ready4H2 має три складових:

консолідація даних та аналіз ситуації із розвитком водневої енергетики в країнах, представники яких є учасниками проєкту;

вивчення економічних та технічних перспектив підготовки газової інфраструктури до роботи із воднем;

підготовка проєкту водневої стратегії для газової інфраструктури – створення дорожньої карти для поетапного переводу газових мереж на розподіл водню

РГК є однією із найбільших учасниць Ready4H2 як за протяжністю газорозподільних мереж, так і за кількістю клієнтів та обсягами розподілу газу. Унікальними для цього об’єднання є також водневі полігони РГК та науковий консорціум, що створені рік тому саме для програми водневих досліджень.

Водневий проєкт РГК: програма підготовки газорозподільних систем до доставки споживачам водню та інших «зелених» синтетичних газів. Проєкт діє з 2020 року, коли були створені п’ять спецполігонів РГК для водневих випробувань газових мереж і обладнання. Наукові партнери проєкту – вісім наукових установ, в тому числі НАН України, об’єднані у консорціум, та згідно зі спеціалізацією, беруть участь у дослідженнях і тестах у рамках проєкту.

Крім РГК, у проєкті Ready4H2 беруть участь оператори ГРМ із Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Франції, Німеччини, Греції, Ірландії, Італії, Португалії, Словаччини, Іспанії та Швеції.

РГК – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, що обслуговують понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.