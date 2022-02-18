Rolls-Royce займеться дослідженнями використання водню для регіональної авіації

Дослідження передбачають завершити у березні 2023 року

Компанії Embraer, Widerøe та Rolls-Royce розпочали вивчення можливості створення регіонального літака з нульовим рівнем викидів, який працюватиме на водневому паливі. Дослідження триватиме один рік, – повідомляє H2 View.

Більш широкі плани консорціуму включають розробку стійких авіаційних рішень, які можна буде використовувати для зменшення вуглецевого сліду регіональних літаків. Для цього дослідження буде охоплювати широкий спектр додатків для нових технологій двигунів.

Дослідження включатимуть вивчення повністю електричних двигунів, силових установок на водневих паливних елементах і водневих газотурбінних двигунів.

«Технологічні інновації потенційно можуть забезпечити чисту та відновлювану енергію для забезпечення нової ери регіональної авіації. Метою нашої співпраці є створення нових рішень для польотів», – сказав президент та головний виконавчий директор Embraer Commercial Aviation Арьян Мейєр.

«Це захоплюючий проект, який сформує наше уявлення про рішення для регіональних операцій із нульовими викидами. Як піонери в галузі енергетики, ми отримуємо задоволення від таких інженерних завдань», – сказав президент підрозділу цивільної аерокосмічної галузі Rolls-Royce Кріс Чолертон.