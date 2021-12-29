ZeroAvia отримала $35 млн інвестицій для розробки водневих силових агрегатів

У водневий стартап нещодавно інвестували авіакомпанії United Airlines та Alaska Airlines

Американо-англійський стартап ZeroAvia отримав додаткові $35 млн для продовження розробки своєї технології водневих силових систем для літаків із нульовим рівнем викидів вуглекислого газу. Зокрема, в компанію інвестували United Airlines та Alaska Airlines, – повідомляє H2 View.

У рамках нової фінансової допомоги, яка була надана ZeroAvia, компанія заявила, що використовуватиме кошти для прискорення розробки силового агрегату потужністю 2-5 МВт, який використовуватиме водень як паливо для близькомагістральних літаків.

Загалом фінансова підтримка, яка надана інвесторами компанії ZeroAvia, становить зараз до $115 млн. Серед інвесторів такий авіабудівний гігант, як Airbus.

«Ми раді бачити наших нових інвесторів, зокрема одну з найбільших авіакомпаній світу United, у сім'ї ZeroAvia. Ця підтримка дозволить нам прискорити постачання нашого двигуна для близькомагістральних літаків та забезпечити майбутнє авіації з нульовим рівнем викидів», – сказав генеральний директор ZeroAvia Вал Міфтахов.

«Водородно-електричні двигуни – один з найперспективніших шляхів до декарбонізації польотів невеликих літаків, і ці інвестиції дозволять нам знаходитися попереду в цій важливій технології», – сказав у свою чергу генеральний директор United Airlines Скотт Кірбі.