Літаки на водні зможуть забезпечувати третину авіаційних перевезень

Масові водневі перевезення мають розпочатися з 2035 року

Міжнародна рада з екологічно чистого транспортування (International Council on Clean Transportation) опублікувала доповідь Performance analysis of evolutionary hydrogen-powered aircraft з аналізом перспектив літаків, що працюють на водневому паливі, – повідомляють Elektrovesti.

У дослідженні розглядаються потенційні льотно-технічні характеристики, витрати та викиди, пов'язані з паливом, а також ринок літаків, що працюють на рідкому водні, які, як очікується, будуть введені в експлуатацію у 2035 році.

Автори оцінили дві конструкції: турбогвинтовий літак невеликого розміру, орієнтований на регіональний ринок, та газотурбінний літак, що підходить для польотів на короткі та середні відстані. Ці конструкції порівняли з популярними сьогодні моделями ATR 72 та Airbus A320 відповідно.

Дослідники дійшли висновку, що водневі літаки зможуть відігравати важливу роль у досягненні декарбонізації авіації до 2050 року. За оцінками, літак з газотурбінним двигуном, що працює на зрідженому водні, зможе перевозити 165 пасажирів на відстань до 3400 км, а турбогвинтовий літак на 70 пасажирів – на відстань до 1400 км. Водночас, вони могли б обслуговувати близько однієї третини всіх пасажирських авіаперевезень, починаючи з 2035 року.

Що стосується палива, то заправка зеленим воднем обійдеться дорожче за реактивне паливо Jet A, але буде дешевше, ніж синій водень і гас.