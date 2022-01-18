EasyJet має намір використовувати для своїх лайнерів водневі двигуни

Перший водневий літак компанії підніметься у небо у 2023 році

Британська бюджетна авіаційна компанія EasyJet уклала нове партнерство з компанією Cranfield Aerospace Solutions для підтримки розробки своєї інноваційної силової установки на водневих паливних елементах для комерційних літаків, – повідомляє H2 View.

У 2019 році easyJet стала першою великою авіакомпанією у світі, яка компенсувала викиди вуглецю в результаті використання викопного палива на всіх своїх рейсах. У листопаді 2021 року авіаційна компанія приєдналася до Race to Zero – глобальної ініціативи, що підтримується ООН, щодо досягнення нульових викидів вуглецю до 2050 року.

«Ми повністю віддані екологічно безпечним польотам і прагнемо до майбутнього з польотами з нульовим рівнем викидів. Водневі двигуни – ідеальне рішення для близькомагістральних авіакомпаній», – сказав директор з льотних операцій EasyJet Девід Морган.

Британська компанія Cranfield Aerospace Solutions розробляє водневу силову установку для існуючого дев'ятимісного літака Britten-Norman Islander. Передбачається, що воднева версія лайнера підніметься у небо у 2023 році.

«Наша розробка BN Islander, що працює на водневих паливних елементах, є першим кроком на нашому шляху до розробки та виробництва більших регіональних літаків місткістю до 100 пасажирів», – сказав генеральний директор Cranfield Aerospace Solutions Пол Хаттон.