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    EasyJet має намір використовувати для своїх лайнерів водневі двигуни

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    Бюджетна авіакомпанія намагається не заощаджувати на сучасних технологіях - EasyJet має намір використовувати для своїх лайнерів водневі двигуни

    Бюджетна авіакомпанія намагається не заощаджувати на сучасних технологіях

    Фото: h2-view.com

    Перший водневий літак компанії підніметься у небо у 2023 році

    Британська бюджетна авіаційна компанія EasyJet уклала нове партнерство з компанією Cranfield Aerospace Solutions для підтримки розробки своєї інноваційної силової установки на водневих паливних елементах для комерційних літаків, – повідомляє H2 View.

    У 2019 році easyJet стала першою великою авіакомпанією у світі, яка компенсувала викиди вуглецю в результаті використання викопного палива на всіх своїх рейсах. У листопаді 2021 року авіаційна компанія приєдналася до Race to Zero – глобальної ініціативи, що підтримується ООН, щодо досягнення нульових викидів вуглецю до 2050 року.

    «Ми повністю віддані екологічно безпечним польотам і прагнемо до майбутнього з польотами з нульовим рівнем викидів. Водневі двигуни – ідеальне рішення для близькомагістральних авіакомпаній», – сказав директор з льотних операцій EasyJet Девід Морган.

    Британська компанія Cranfield Aerospace Solutions розробляє водневу силову установку для існуючого дев'ятимісного літака Britten-Norman Islander. Передбачається, що воднева версія лайнера підніметься у небо у 2023 році.

    «Наша розробка BN Islander, що працює на водневих паливних елементах, є першим кроком на нашому шляху до розробки та виробництва більших регіональних літаків місткістю до 100 пасажирів», – сказав генеральний директор Cranfield Aerospace Solutions Пол Хаттон.

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    Теги: літак Велика Британія водень
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    EasyJet має намір використовувати для своїх лайнерів водневі двигуни