Саудівська Аравія поставила водневе паливо Японії нова енергія



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Паливо з Саудівської Аравії відправляється в Японію Фото: h2-view.com

Перша поставка палива склала 40 тонн

Зробивши значний крок на шляху до сталого використання водню, Саудівська Аравія відправила першу в світі партію екологічно чистого палива в Японію, де воно буде використовуватися для виробництва енергії з нульовим викидом вуглецю, - повідомляє H2 View.

Як заявила компанія Saudi Aramco, в Японію було відправлено 40 тонн високоякісного «блакитного» аміаку, з'єднання, що складається з трьох частин водню і однієї частини азоту. Проект був здійснений у партнерстві з Інститутом економіки та енергетики Японії.

Демонстрація саудівсько-японської мережі поставок екологічно чистого палива охопила весь виробничо-збутовий ланцюжок, включаючи перетворення вуглеводнів в водень, а потім в аміак, а також уловлювання викидів вуглекислого газу.