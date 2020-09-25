США виділяють 2 млн доларів на розвиток водневих технологій нова енергія



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Міністерство енергетики США робить ставку на зелені технології Фото: atomic-energy.ru

Переможець тендеру буде оголошений в листопаді

Управління викопних джерел енергії Міністерства енергетики США оголосило тендер на виділення 2 млн доларів з федерального бюджету на науково-дослідні проекти в області нових водневих технологій, - повідомляє H2 View.

Зокрема, компанія-переможець (або кілька компаній) спільно з Управлінням викопних джерел енергії повинні зосередитися на газифікації вугілля, біомаси та пластикових відходів для виробництва водню і палива з негативним вуглецевим потенціалом.

Мета науково-дослідних проектів полягає в тому, щоб створювати технології, які можуть виробляти водень або як єдиний продукт, або як побічний. Тендер має відбутися 22 листопада 2020 року.