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    США виділяють 2 млн доларів на розвиток водневих технологій

    нова енергія
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    <p>Міністерство енергетики США робить ставку на зелені технології</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - США виділяють 2 млн доларів на розвиток водневих технологій

    Міністерство енергетики США робить ставку на зелені технології

     

    Фото: atomic-energy.ru

    Переможець тендеру буде оголошений в листопаді

    Управління викопних джерел енергії Міністерства енергетики США оголосило тендер на виділення 2 млн доларів з федерального бюджету на науково-дослідні проекти в області нових водневих технологій, - повідомляє H2 View

    Зокрема, компанія-переможець (або кілька компаній) спільно з Управлінням викопних джерел енергії повинні зосередитися на газифікації вугілля, біомаси та пластикових відходів для виробництва водню і палива з негативним вуглецевим потенціалом. 

    Мета науково-дослідних проектів полягає в тому, щоб створювати технології, які можуть виробляти водень або як єдиний продукт, або як побічний. Тендер має відбутися 22 листопада 2020 року.

    США технології тендер водень
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