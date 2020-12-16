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    Toyota представила систему водневих паливних елементів нового покоління

    нова енергія
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    <p>Важка воднева вантажівка Kenworth T680</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Toyota представила систему водневих паливних елементів нового покоління

    Важка воднева вантажівка Kenworth T680

     

    Фото: h2-view.com

    Випробуванням водневої системи займуться портові важкі вантажівки

    Північноамериканський підрозділ Toyota Motor розробив технологію водневих паливних елементів наступного покоління, яка буде випробувана на нових важких вантажівках Kenworth T680, - повідомляє H2 View.

    «Наша попередня система довела, що електрична трансмісія на водневих паливних елементах прекрасно справляється з важкими вантажами. Нова система дозволить вантажівкам успішно пересуватися по бездоріжжю», - запевнив головний інженер відділу досліджень і розробок Toyota Motor North America Ендрю Лунд.

    Вантажівки Kenworth T680, оснащені новою водневої трансмісією, спочатку пройдуть випробування в портах Лос-Анджелеса і Лонг-Біч.

    Теги: США вантажівки водень
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