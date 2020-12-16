Toyota представила систему водневих паливних елементів нового покоління

Випробуванням водневої системи займуться портові важкі вантажівки

Північноамериканський підрозділ Toyota Motor розробив технологію водневих паливних елементів наступного покоління, яка буде випробувана на нових важких вантажівках Kenworth T680, - повідомляє H2 View.

«Наша попередня система довела, що електрична трансмісія на водневих паливних елементах прекрасно справляється з важкими вантажами. Нова система дозволить вантажівкам успішно пересуватися по бездоріжжю», - запевнив головний інженер відділу досліджень і розробок Toyota Motor North America Ендрю Лунд.

Вантажівки Kenworth T680, оснащені новою водневої трансмісією, спочатку пройдуть випробування в портах Лос-Анджелеса і Лонг-Біч.