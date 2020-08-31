  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Toyota створює пілотований водневий місяцехід

    нова енергія
    • Розсилка
    <p>Можливий вигляд Toyota Lunar Cruiser</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Toyota створює пілотований водневий місяцехід

    Можливий вигляд Toyota Lunar Cruiser

     

    Ілюстрація: h2-view.com

    Запуск «Місячного крейсера» запланований на 2029 рік

    Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency) і Toyota Motor Corporation підписали трирічну угоду з досліджень, створення прототипу, тестування і виробництва пілотованого місяцеходу, що працює на водневих паливних елементах, - повідомляє H2 View

    Місяцехід, запуск якого запланований на 2029 рік, вже отримав офіційну назву Toyota Lunar Cruiser ( «Місячний крейсер»), що відсилає до Toyota Land Cruiser. Мається на увазі, що слоган позашляховика «Повернутися живим» (що має на увазі якість, надійність і довговічність автомобіля), для пілотованого місяцеходу, в суворих умовах поверхні Місяця, стане особливо актуальним. 

    Передбачається, що «Місячний крейсер» буде використовуватися для місій з дослідження полярних регіонів Місяця з метою як вивчення можливості використання ресурсів супутника Землі, так і розробки технологій, які дозволять досліджувати поверхні інших небесних тіл Сонячної системи.

    Японія водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ