Toyota створює пілотований водневий місяцехід нова енергія



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Можливий вигляд Toyota Lunar Cruiser Ілюстрація: h2-view.com

Запуск «Місячного крейсера» запланований на 2029 рік

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency) і Toyota Motor Corporation підписали трирічну угоду з досліджень, створення прототипу, тестування і виробництва пілотованого місяцеходу, що працює на водневих паливних елементах, - повідомляє H2 View.

Місяцехід, запуск якого запланований на 2029 рік, вже отримав офіційну назву Toyota Lunar Cruiser ( «Місячний крейсер»), що відсилає до Toyota Land Cruiser. Мається на увазі, що слоган позашляховика «Повернутися живим» (що має на увазі якість, надійність і довговічність автомобіля), для пілотованого місяцеходу, в суворих умовах поверхні Місяця, стане особливо актуальним.

Передбачається, що «Місячний крейсер» буде використовуватися для місій з дослідження полярних регіонів Місяця з метою як вивчення можливості використання ресурсів супутника Землі, так і розробки технологій, які дозволять досліджувати поверхні інших небесних тіл Сонячної системи.