У Британії почнуть перетворювати захисні засоби від COVID у водень

Уряд Уельсу виділив на проект 47 тис фунтів стерлінгів

Дослідники Університету Суонсі (Уельс, Великобританія) вивчають можливість використання сонячного світла для перетворення небезпечних медичних відходів, що застосовуються при боротьбі з коронавирусом, в чисте водневе паливо, - повідомляє H2 View.

Команда хімічного факультету університету розробляє нову технологію - фотореформінг. В ході даного процесу використовується сонячне світло, для одночасного знищення вірусів і перетворення відходів в екологічно чисте паливо.

Нове дослідження ґрунтується на попередній роботі команди з виробництва водню з пластикових відходів. У проекті також беруть участь експерти з епідеміології з Індійського інституту профілактичної медицини та досліджень, а також Університету Тіруваллувар в Уельсі.

З початку пандемії Covid-19 різко зросли продажі одноразових масок для обличчя та інших засобів індивідуального захисту, що забруднюють навколишнє середовище.

«Національна служба охорони здоров'я витрачає більше 700 мільйонів фунтів стерлінгів щорічно на утилізацію відходів. Застосування нашої технології для переробки всього 1% цих відходів дозволило б заощадити мільйони і одночасно зменшити забруднення», - сказав керівник проекту, старший викладач хімії Університету Суонсі Моріц Кюнель.

На новий проект уряд Уельсу вже виділив університету грант 47 тис фунтів стерлінгів.