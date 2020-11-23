У газовій мережі Канади почнуть використовувати водневу суміш

У 2021 році нове екологічне паливо буде доступно не менше ніж 3600 клієнтам

Канадська енергетична компанія Enbridge Gas і американський виробник двигунів і генераторних установок Cummins розробили пілотний проект з транспортування суміші зеленого водню на ділянці існуючої газової мережі, - повідомляє H2 View.

Цей пілотний проект з транспортування змішаного водню, перший в Північній Америці, стартує на початку 2021 року. Він розрахований на обслуговування приблизно 3600 клієнтів з міста Маркхем (провінція Онтаріо), вартість експерименту - 5,2 млн доларів.

У разі успішного завершення проекту Enbridge Gas передбачає здійснювати більш масштабні заходи з транспортування водневої суміші, використовуючи свою газову систему розподілу.

«Водень з нульовим вмістом вуглецю може зіграти роль в переході Онтаріо до екологічно безпечним енергетичним рішенням з низьким рівнем викидів», - сказала президент з розподілу та зберігання газу Enbridge Gas Синтія Хансен.

«Цей проект демонструє потенціал відновлюваної водню, виробленого електролізерами, для скорочення викидів вуглецю в системі природного газу», - додала віце-президент Cummins по паливним елементам і водневим технологіям Емі Адамс.