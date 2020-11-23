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    У газовій мережі Канади почнуть використовувати водневу суміш

    нова енергія
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    <p>Головний офіс Enbridge в Онтаріо</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У газовій мережі Канади почнуть використовувати водневу суміш

    Головний офіс Enbridge в Онтаріо

     

    Фото: myparrysoundnow.com

    У 2021 році нове екологічне паливо буде доступно не менше ніж 3600 клієнтам

    Канадська енергетична компанія Enbridge Gas і американський виробник двигунів і генераторних установок Cummins розробили пілотний проект з транспортування суміші зеленого водню на ділянці існуючої газової мережі, - повідомляє H2 View

    Цей пілотний проект з транспортування змішаного водню, перший в Північній Америці, стартує на початку 2021 року. Він розрахований на обслуговування приблизно 3600 клієнтів з міста Маркхем (провінція Онтаріо), вартість експерименту - 5,2 млн доларів. 

    У разі успішного завершення проекту Enbridge Gas передбачає здійснювати більш масштабні заходи з транспортування водневої суміші, використовуючи свою газову систему розподілу.

    «Водень з нульовим вмістом вуглецю може зіграти роль в переході Онтаріо до екологічно безпечним енергетичним рішенням з низьким рівнем викидів», - сказала президент з розподілу та зберігання газу Enbridge Gas Синтія Хансен. 

    «Цей проект демонструє потенціал відновлюваної водню, виробленого електролізерами, для скорочення викидів вуглецю в системі природного газу», - додала віце-президент Cummins по паливним елементам і водневим технологіям Емі Адамс.

    Теги: газ Канада водень
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