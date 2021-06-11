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    Австрійські супермаркети замовили собі сімдесят водневих вантажівок

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    Вантажний електропоїзд компанії Hyzon Motors &nbsp; - Австрійські супермаркети замовили собі сімдесят водневих вантажівок

    Вантажний електропоїзд компанії Hyzon Motors

     

    Фото: hevcars.com.ua

    Hyzon Motors поставить вантажні автомобілі на водневих паливних елементах австрійської мережі супермаркетів MPREIS

    Американський виробник інноваційних автомобілів Hyzon Motors поставить 70 своїх вантажівок на водневих паливних елементах найбільшої австрійської мережі супермаркетів MPREIS, – повідомляє H2 View.

    Збірка водневих вантажних автомобілів Hyzon буде проводитися на європейському заводі компанії в районі Гронінгена в Нідерландах. Перша поставка замовнику запланована на IV квартал 2021 року, вантажівки, що залишилися, будуть доставлені протягом трьох років. Перша партія водневих вантажівок буде включати тягач для транспортування холодильних агрегатів.

    Компанія MPREIS має в Австрії понад 300 магазинів. В даний час вона будує власне підприємство з виробництва екологічно чистого водню недалеко від Інсбрука, в перспективі – мережа водневих заправних станцій.

    «Компанія MPREIS взяла на себе значні зобов'язання по прихильності екологічно чистої водневої економіки, і ми пишаємося тим, що співпрацюємо з ними в досягненні нашої спільної мети переходу до нульового рівня викиду вуглекислого газу», – сказав генеральний директор Hyzon Motors Крейг Найт.

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    Теги: Австрія вантажівки водень
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    Австрійські супермаркети замовили собі сімдесят водневих вантажівок