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    У Нідерландах побудують водневу заправку вартістю 1,6 млн євро

    нова енергія
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    <p>Воднева заправна станція Nel Hydrogen, побудована для Shell</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Нідерландах побудують водневу заправку вартістю 1,6 млн євро

    Воднева заправна станція Nel Hydrogen, побудована для Shell

     

    Фото: fuelcellsworks.com

    Станція для заправки водневих автобусів буде побудована до кінця 2021 року

    Постачальник екологічно чистого водневого палива Everfuel Europe уклав контракт з компанією Nel Hydrogen Fueling на будівництво в Нідерландах станції для заправки водневих автобусів з нульовим рівнем викидів H2Station. Вартість заправної станції - 1,6 млн євро, - повідомляє H2-View

    За даними Nel Hydrogen Fueling, станція повинна бути здана в експлуатацію до кінця 2021 року. Це вже буде друга воднева заправка, побудована для Everfuel Europe. 

    «H2Station - станція останнього покоління, розроблена для швидкого заправлення великовантажних транспортних засобів, таких як автобуси і вантажівки. Ми пишаємося тим, що підтримуємо Everfuel в їх прагненні зробити екологічно чистий водень широко доступним по всій Європі», - сказав старший директор з глобальних продажів Nel Hydrogen Fueling Йенс Егхолт.

    будівництво вантажівки водень
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