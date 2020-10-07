У Нідерландах побудують водневу заправку вартістю 1,6 млн євро

У Нідерландах побудують водневу заправку вартістю 1,6 млн євронова енергія
Воднева заправна станція Nel Hydrogen, побудована для Shell
Станція для заправки водневих автобусів буде побудована до кінця 2021 року
Постачальник екологічно чистого водневого палива Everfuel Europe уклав контракт з компанією Nel Hydrogen Fueling на будівництво в Нідерландах станції для заправки водневих автобусів з нульовим рівнем викидів H2Station. Вартість заправної станції - 1,6 млн євро, - повідомляє H2-View.
За даними Nel Hydrogen Fueling, станція повинна бути здана в експлуатацію до кінця 2021 року. Це вже буде друга воднева заправка, побудована для Everfuel Europe.
«H2Station - станція останнього покоління, розроблена для швидкого заправлення великовантажних транспортних засобів, таких як автобуси і вантажівки. Ми пишаємося тим, що підтримуємо Everfuel в їх прагненні зробити екологічно чистий водень широко доступним по всій Європі», - сказав старший директор з глобальних продажів Nel Hydrogen Fueling Йенс Егхолт.