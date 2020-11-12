У Німеччині переводять газорозподільну мережу на водень

Мета експерименту - вивчення можливостей існуючої інфраструктури для використання водню

Німецька комунальна компанія E.ON і енергетична компанія Westnetz GmbH в рамках свого нового науково-дослідного проекту H2HoWi переводять газопровід в Гольцвіккеде (Північна Рейн-Вестфалія), який є частиною системи соціального забезпечення, на чистий водень, - повідомляє H2 View.

Мета проекту - вивчення можливостей існуючої інфраструктури для використання екологічно чистого енергоносія. Заміна труб почнеться вже в листопаді, експеримент триватиме до кінця 2023 року.

В рамках інноваційного проекту розробка буде підкріплена науковим моніторингом, щоб підтвердити, що водень не впливає на властивості матеріалу труби або герметичність існуючої інфраструктури.

«Модернізація існуючої інфраструктури газової мережі для використання водню є важливою передумовою для успіху переходу до нової енергетики», - сказав головний операційний директор E.ON Томас Кенінг.