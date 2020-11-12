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    У Німеччині переводять газорозподільну мережу на водень

    нова енергія
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    <p>Нові пластикові труби для транспортування водню</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Німеччині переводять газорозподільну мережу на водень

    Нові пластикові труби для транспортування водню

     

    Фото: h2-view.com

    Мета експерименту - вивчення можливостей існуючої інфраструктури для використання водню

    Німецька комунальна компанія E.ON і енергетична компанія Westnetz GmbH в рамках свого нового науково-дослідного проекту H2HoWi переводять газопровід в Гольцвіккеде (Північна Рейн-Вестфалія), який є частиною системи соціального забезпечення, на чистий водень, - повідомляє H2 View

    Мета проекту - вивчення можливостей існуючої інфраструктури для використання екологічно чистого енергоносія. Заміна труб почнеться вже в листопаді, експеримент триватиме до кінця 2023 року. 

    В рамках інноваційного проекту розробка буде підкріплена науковим моніторингом, щоб підтвердити, що водень не впливає на властивості матеріалу труби або герметичність існуючої інфраструктури. 

    «Модернізація існуючої інфраструктури газової мережі для використання водню є важливою передумовою для успіху переходу до нової енергетики», - сказав головний операційний директор E.ON Томас Кенінг.

    Німеччина інфраструктура водень
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