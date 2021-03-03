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    У Німеччині почнеться експлуатація водневого поїзда Coradia iLint

    нова енергія
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    Водневий поїзд Coradia iLint виробництва компанії Alstom &nbsp; - У Німеччині почнеться експлуатація водневого поїзда Coradia iLint

    Водневий поїзд Coradia iLint виробництва компанії Alstom

     

    Фото: elektrovesti.net

    Тестування поїзда в реальних умовах почнеться в травні 2021 року

    Транспортна компанія SWEG федеральної землі Баден-Вюртемберг, що виконує автобусні та залізничні перевезення на південному заході Німеччини, підписала угоду з компанією Alstom про тестування поїзда Coradia iLint, – повідомляють Elektrovesti.

    Регулярна тестова експлуатація Coradia iLint почнеться з травня 2021 року і продовжиться вісім місяців. Електропоїзд на водневих паливних елементах курсуватиме по неелектрифіковані лінії залізниці Zollernalbbahn між містами Тюнінген і Зигмаринген, замінюючи один з дизель-поїздів.

    Проект фінансує Міністерство транспорту землі Баден-Вюртемберг, яке має намір оцінити ефективність залізничного транспорту на водневому паливі в якості альтернативи дизельним поїздам. Обслуговувати електропоїзд Coradia iLint планується в одному з депо SWEG. Компанія Alstom влаштує на території депо пункт для заправки паливних елементів поїзда і забезпечить постачання його воднем.

    Теги: залізниця перевезення водень
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