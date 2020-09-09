У Німеччині з'являться важкі вантажівки на водні нова енергія



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Важка вантажівка виробництва Quantron AG Фото: quantron.net

Дві німецькі компанії зійшлися на водневому паливі

Компанія з розробки водневих паливних елементів Freudenberg Sealing Technologies оголосила про підписання партнерської угоди з німецьким виробником автомобілів Quantron AG для розгортання своєї нової системи на вантажівках великої вантажопідйомності, - повідомляє H2 View.

Проект буде здійснюватися, в тому числі, за підтримкою програми енергетичних досліджень Міністерства економіки, регіонального розвитку та енергетики Баварії.

У минулому році Freudenberg Sealing Technologies запустила успішні проекти з розвитку водневих автобусів і круїзних лайнерів, нова партнерська угода виводить компанію на ринок великовантажних автомобільних перевезень.

Першою важкою вантажівкою Quantron на водневих паливних елементах стане 44-тонний Energon (запас ходу - близько 700 км), серійне виробництво якого планується почати в середині 2022 року.