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    У Німеччині з'являться важкі вантажівки на водні

    нова енергія
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    <p>Важка вантажівка виробництва Quantron AG</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Німеччині з'являться важкі вантажівки на водні

    Важка вантажівка виробництва Quantron AG

     

    Фото: quantron.net

    Дві німецькі компанії зійшлися на водневому паливі

    Компанія з розробки водневих паливних елементів Freudenberg Sealing Technologies оголосила про підписання партнерської угоди з німецьким виробником автомобілів Quantron AG для розгортання своєї нової системи на вантажівках великої вантажопідйомності, - повідомляє H2 View

    Проект буде здійснюватися, в тому числі, за підтримкою програми енергетичних досліджень Міністерства економіки, регіонального розвитку та енергетики Баварії. 

    У минулому році Freudenberg Sealing Technologies запустила успішні проекти з розвитку водневих автобусів і круїзних лайнерів, нова партнерська угода виводить компанію на ринок великовантажних автомобільних перевезень. 

    Першою важкою вантажівкою Quantron на водневих паливних елементах стане 44-тонний Energon (запас ходу - близько 700 км), серійне виробництво якого планується почати в середині 2022 року.

    ринок вантажівки водень
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