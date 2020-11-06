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    У Норвегії почнуть використовувати водень для виробництва сталі

    нова енергія
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    <p>Підприємство металургійної компанії Celsa Armeringsst&aring;l</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Норвегії почнуть використовувати водень для виробництва сталі

    Підприємство металургійної компанії Celsa Armeringsstål

     

    Фото: celsa-steelservice.no

    Новий проект буде реалізований до кінця 2023 року

    Норвезький виробник електролізерів Nel Hydrogen Electrolyser і державна електроенергетична компанія Statkraft почали проект по використанню зеленого водню у виробництві сталевої продукції компанією Celsa Armeringsstål, - повідомляють Elektrovesti

    Nel і Statkraft підписали протокол про наміри щодо постачання лужних електролізерів потужністю 40-50 МВт. Партнери планують створити повний ланцюжок для використання зеленого водню в високотемпературному металургійному процесі, кінцевим продуктом якого є арматурна сталь. 

    Сьогодні викиди вуглекислого газу заводу Celsa становлять близько 100 тис тонн на рік. Згідно з дослідженнями Nel, за рахунок використання зеленого водню викиди можуть бути скорочені на 60%. 

    Передбачається, що нова норвезька екологічна ініціатива буде реалізована до кінця 2023 року.

    завод Норвегія водень
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