У Норвегії почнуть використовувати водень для виробництва сталі

Новий проект буде реалізований до кінця 2023 року

Норвезький виробник електролізерів Nel Hydrogen Electrolyser і державна електроенергетична компанія Statkraft почали проект по використанню зеленого водню у виробництві сталевої продукції компанією Celsa Armeringsstål, - повідомляють Elektrovesti.

Nel і Statkraft підписали протокол про наміри щодо постачання лужних електролізерів потужністю 40-50 МВт. Партнери планують створити повний ланцюжок для використання зеленого водню в високотемпературному металургійному процесі, кінцевим продуктом якого є арматурна сталь.

Сьогодні викиди вуглекислого газу заводу Celsa становлять близько 100 тис тонн на рік. Згідно з дослідженнями Nel, за рахунок використання зеленого водню викиди можуть бути скорочені на 60%.

Передбачається, що нова норвезька екологічна ініціатива буде реалізована до кінця 2023 року.