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    У Новій Зеландії з'являться 1,5 тис водневих важких вантажівок

    нова енергія
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    <p>Важкий вантажний автомобіль виробництва Hyzon Motors</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Новій Зеландії з'являться 1,5 тис водневих важких вантажівок

    Важкий вантажний автомобіль виробництва Hyzon Motors

     

    Фото: hyzonmotors.com

    Перші поставки вантажівок почнуться в 2021 році

    Американська компанія Hyzon Motors, яка виробляє автомобілі на водневих паливних елементах, і новозеландська енергетична компанія Hiringa Energy (вона, зокрема, виробляє екологічно чистий водень), підписали угоду на поставку важких вантажних автомобілів в Нову Зеландію, - повідомляє Rnz.co.nz

    Перші водневі вантажівки Hyzon будуть відправлені в Нову Зеландію вже на початку наступного року. До 2026 року, згідно з угодою, в країну буде поставлено 1500 важких вантажних автомобілів на водневих паливних елементах. 

    Вантажівки з правим кермом будуть поставлятися в різних конфігураціях, з повною загальною масою понад 50 тонн. Максимальна дальність руху на одній водневої заправці - 500 км. 

    «Це дуже важливий етап для нас, дана подія - результат більш ніж трирічного детального планування і аналізу, проведеного спільно з урядом Нової Зеландії і Hyzon Motors», - сказав в ході підписання угоди технічний директор Hiringa Energy Ден Кан. 

    «Ми раді працювати з Hiringa над прискоренням декарбонізації комерційного транспорту в Новій Зеландії, країни, відомої у всьому світі своєю практично недоторканою природою», - сказав у свою чергу співзасновник Hyzon Motors Крейг Найт.

    вантажівки водень
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