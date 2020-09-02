У Новій Зеландії з'являться 1,5 тис водневих важких вантажівок нова енергія



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Важкий вантажний автомобіль виробництва Hyzon Motors Фото: hyzonmotors.com

Перші поставки вантажівок почнуться в 2021 році

Американська компанія Hyzon Motors, яка виробляє автомобілі на водневих паливних елементах, і новозеландська енергетична компанія Hiringa Energy (вона, зокрема, виробляє екологічно чистий водень), підписали угоду на поставку важких вантажних автомобілів в Нову Зеландію, - повідомляє Rnz.co.nz.

Перші водневі вантажівки Hyzon будуть відправлені в Нову Зеландію вже на початку наступного року. До 2026 року, згідно з угодою, в країну буде поставлено 1500 важких вантажних автомобілів на водневих паливних елементах.

Вантажівки з правим кермом будуть поставлятися в різних конфігураціях, з повною загальною масою понад 50 тонн. Максимальна дальність руху на одній водневої заправці - 500 км.

«Це дуже важливий етап для нас, дана подія - результат більш ніж трирічного детального планування і аналізу, проведеного спільно з урядом Нової Зеландії і Hyzon Motors», - сказав в ході підписання угоди технічний директор Hiringa Energy Ден Кан.

«Ми раді працювати з Hiringa над прискоренням декарбонізації комерційного транспорту в Новій Зеландії, країни, відомої у всьому світі своєю практично недоторканою природою», - сказав у свою чергу співзасновник Hyzon Motors Крейг Найт.