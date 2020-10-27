У Парижі почалися випробування водневих автобусів Urbino 12 нова енергія



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Водневий електроавтобус Solaris Urbino 12 Фото: h2-view.com

Випробування автобусів триватимуть до середини листопада

Кілька електроавтобусів на водневих паливних елементах Urbino 12 виробництва компанії Solaris Bus & Coach протягом трьох наступних тижнів будуть проходити випробування на вулицях Парижа, - повідомляє H2 View.

Випробування дозволять транспортної компанії RATP Group оцінити можливості водневої технології в регулярних міських пасажирських перевезеннях.

«RATP Group - один з найсучасніших перевізників в Європі, чиї амбітні плани щодо перетворення автобусного парку і переходу на передові водневі технології, безумовно, гідні захоплення», - сказав член правління Solaris Bus & Coach Петрос Спінаріс.

Компанія з виробництва автобусів, електробусів, тролейбусів і трамваїв Solaris була заснована в Польщі в 2001 році. В даний час вона належить іспанській корпорації CAF Group.