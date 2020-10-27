У Парижі почалися випробування водневих автобусів Urbino 12

У Парижі почалися випробування водневих автобусів Urbino 12нова енергія
Водневий електроавтобус Solaris Urbino 12
Випробування автобусів триватимуть до середини листопада
Кілька електроавтобусів на водневих паливних елементах Urbino 12 виробництва компанії Solaris Bus & Coach протягом трьох наступних тижнів будуть проходити випробування на вулицях Парижа, - повідомляє H2 View.
Випробування дозволять транспортної компанії RATP Group оцінити можливості водневої технології в регулярних міських пасажирських перевезеннях.
«RATP Group - один з найсучасніших перевізників в Європі, чиї амбітні плани щодо перетворення автобусного парку і переходу на передові водневі технології, безумовно, гідні захоплення», - сказав член правління Solaris Bus & Coach Петрос Спінаріс.
Компанія з виробництва автобусів, електробусів, тролейбусів і трамваїв Solaris була заснована в Польщі в 2001 році. В даний час вона належить іспанській корпорації CAF Group.