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    У Парижі почалися випробування водневих автобусів Urbino 12

    нова енергія
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    <p>Водневий електроавтобус Solaris Urbino 12</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Парижі почалися випробування водневих автобусів Urbino 12

    Водневий електроавтобус Solaris Urbino 12

     

    Фото: h2-view.com

    Випробування автобусів триватимуть до середини листопада

    Кілька електроавтобусів на водневих паливних елементах Urbino 12 виробництва компанії Solaris Bus & Coach протягом трьох наступних тижнів будуть проходити випробування на вулицях Парижа, - повідомляє H2 View

    Випробування дозволять транспортної компанії RATP Group оцінити можливості водневої технології в регулярних міських пасажирських перевезеннях.

     «RATP Group - один з найсучасніших перевізників в Європі, чиї амбітні плани щодо перетворення автобусного парку і переходу на передові водневі технології, безумовно, гідні захоплення», - сказав член правління Solaris Bus & Coach Петрос Спінаріс. 

    Компанія з виробництва автобусів, електробусів, тролейбусів і трамваїв Solaris була заснована в Польщі в 2001 році. В даний час вона належить іспанській корпорації CAF Group.

    Польща технології водень
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