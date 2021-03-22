У Польщі розробляють перший водневий локомотив

У Польщі розробляють перший водневий локомотивнова енергія
«Батько» водневого локомотива, польський тепловоз сімейства Pesa Gama
Інноваційний локомотив Pesa буде представлений до кінця 2021 року
Польський виробник рухомого складу Pesa Bydgoszcz завершує роботу над своїм першим локомотивом з водневим двигуном. За словами президента компанії Кшиштофа Здзярскі, він буде презентований в кінці 2021 року, – повідомляють Elektrovesti.
«Виробничий процес перебуває на завершальній стадії, в даний час ми тестуємо водневий локомотив і його компоненти. Планується, що в 2022 році він буде сертифікований і повністю готовий до експлуатації», – сказав Кшиштоф Здзярскі.
Локомотив з водневої паливною системою заснований на лінійці Pesa Gama – це сімейство дизельних локомотивів і електровозів компанії. Pesa Bydgoszcz працює над даним проектом з грудня 2019 року в партнерстві з найбільшої польської нафтопереробної групою PKN Orlen, яка буде поставляти водневе паливо.
Як уже писав «Главком», роботи зі створення водневого локомотива в даний час ведуться i в Канаді. Його випробування так само передбачається завершити до кінця 2021 року.