У Польщі розробляють перший водневий локомотив

Інноваційний локомотив Pesa буде представлений до кінця 2021 року

Польський виробник рухомого складу Pesa Bydgoszcz завершує роботу над своїм першим локомотивом з водневим двигуном. За словами президента компанії Кшиштофа Здзярскі, він буде презентований в кінці 2021 року, – повідомляють Elektrovesti.

«Виробничий процес перебуває на завершальній стадії, в даний час ми тестуємо водневий локомотив і його компоненти. Планується, що в 2022 році він буде сертифікований і повністю готовий до експлуатації», – сказав Кшиштоф Здзярскі.

Локомотив з водневої паливною системою заснований на лінійці Pesa Gama – це сімейство дизельних локомотивів і електровозів компанії. Pesa Bydgoszcz працює над даним проектом з грудня 2019 року в партнерстві з найбільшої польської нафтопереробної групою PKN Orlen, яка буде поставляти водневе паливо.

Як уже писав «Главком», роботи зі створення водневого локомотива в даний час ведуться i в Канаді. Його випробування так само передбачається завершити до кінця 2021 року.