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    У Польщі розробляють перший водневий локомотив

    нова енергія
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    &laquo;Батько&raquo; водневого локомотива, польський тепловоз сімейства Pesa Gama &nbsp; - У Польщі розробляють перший водневий локомотив

    «Батько» водневого локомотива, польський тепловоз сімейства Pesa Gama

     

    Фото: elektrovesti.net

    Інноваційний локомотив Pesa буде представлений до кінця 2021 року

    Польський виробник рухомого складу Pesa Bydgoszcz завершує роботу над своїм першим локомотивом з водневим двигуном. За словами президента компанії Кшиштофа Здзярскі, він буде презентований в кінці 2021 року, – повідомляють Elektrovesti.

    «Виробничий процес перебуває на завершальній стадії, в даний час ми тестуємо водневий локомотив і його компоненти. Планується, що в 2022 році він буде сертифікований і повністю готовий до експлуатації», – сказав Кшиштоф Здзярскі.

    Локомотив з водневої паливною системою заснований на лінійці Pesa Gama – це сімейство дизельних локомотивів і електровозів компанії. Pesa Bydgoszcz працює над даним проектом з грудня 2019 року в партнерстві з найбільшої польської нафтопереробної групою PKN Orlen, яка буде поставляти водневе паливо.

    Як уже писав «Главком», роботи зі створення водневого локомотива в даний час ведуться i в Канаді. Його випробування так само передбачається завершити до кінця 2021 року.

    Теги: Польща залізниця транспорт водень
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