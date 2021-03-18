У Ріо-де-Жанейро побудують завод з виробництва зеленого водню

Завдяки зеленому водню можна буде виробляти 250 тис тонн аміаку на рік

Компанії Fortescue Future Industries і Prumo Logistica Porto do Açu підписали меморандум про взаєморозуміння, мета якого – будівництво в порту Асу (найбільший приватний глибоководний портовий промисловий комплекс Латинської Америки в штаті Ріо-де-Жанейро) заводу з виробництва зеленого водню, – повідомляє H2 View.

Проект передбачає будівництво підприємства з виробництва екологічно чистого водню потужністю 300 МВт. Завдяки йому можна буде виробляти щорічно 250 тис тонн зеленого аміаку. Очікується, що наявність зеленого водню і поновлюваних джерел енергії буде стимулювати подальший розвиток регіону, включаючи виробництво екологічно чистої сталі, добрив, хімікатів, палива і промислових товарів.

На додаток до цього, меморандум про взаєморозуміння закладає основу для проектів з розвитку сонячної енергетики і морських вітроенергетичних установок в бразильських штатах Ріо-де-Жанейро і Еспіріту-Санто.

«Це буде перший завод з виробництва екологічно чистого водню в країні, який виведе Fortescue Future Industries і порт Асу на передові позиції в області виробництва чистої енергії і зеленої індустріалізації Бразилії», – сказав генеральний директор Porto do Açu Хосе Фірмо.