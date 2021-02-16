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    У Великобританії до 2027 року встановлять 800 водневих заправок

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    <p>Перша публічна воднева автозаправна станція в Британії</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Великобританії до 2027 року встановлять 800 водневих заправок

    Перша публічна воднева автозаправна станція в Британії

     

    Фото: cleandex.ru

    В даний час у Великобританії відкрито тільки 12 водневих заправних станцій

    Протягом наступних шести років компанія Element Two має намір розгорнути в Великобританії як мінімум 800 водневих заправних станцій. Це стане величезним проривом для британського сектора водневої мобільності, в якому в даний момент спостерігається класична ситуація «курка і яйце», – повідомляє H2 View.

    В даний час у Великобританії відкрито всього дванадцять водневих заправних станцій, тому розвиток автомобільного транспорту на водневих паливних елементах йде повільно. З іншого боку – водневі заправки не будуються, так як мало водневих автомобілів.

    Британська компанія Element Two, яка фінансується венчурним капіталом (довгострокові інвестиції, вкладені в інноваційні проекти) хоче розірвати це коло, і побудувати до 2027 року на півночі Англії, в Шотландії і Північної Ірландії близько 800 водневих заправок.

    «Виробництво водню є наріжним каменем енергетичної політики Євросоюзу і Великобританії, поширення автомобілів на водневих паливних елементах набирає обертів. Водень, безсумнівно, стане ключовим фактором, який дозволить досягти декарбонізації в транспортній та енергетичній галузях», - сказав колишній державний секретар Великобританії і лідер ліберал-демократів, член ради директорів компанії Element Two Вінс Кейбл.

    Теги: автопром інвестиції Великобритания водень
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