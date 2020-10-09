Україна виділить майже 1 млн грн на водневі дослідження нова енергія



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Міністерство енергетики та вугільної промисловості вивчить альтернативу вугіллю Фото: wikimapia.org

Міненерго оголосило тендер на вивчення потенціалу водневої економіки країни

Міністерство енергетики та вугільної промисловості оголосило тендер вартістю 950 тис грн на проведення дослідження потенціалу та можливостей розвитку в Україні безвуглецевої водневої економіки на базі поновлюваних джерел енергії, - повідомляють Elektrovesti.net.

Міністерство запросило до участі в тендері, вже розміщеному на майданчику Prozorro, суб'єктів всіх форм власності, які відповідають мінімальним кваліфікаційним вимогам.

Зокрема, необхідно мати спеціалізовані науково-технічні підрозділи, фахівців в галузі відновлюваної енергетики і водневих технологій, і підтверджений досвід успішного виконання не менше трьох робіт з питань енергетики для органів влади.

Основні етапи дослідження - науковий і економічний аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду виробництва і застосування водню з використанням відновлюваної енергетики, а також визначення експортного потенціалу водню і можливостей його споживання в Україні. В тому числі, як палива, сировини для промисловості і засобу тривалого зберігання енергії.