Україна виділить майже 1 млн грн на водневі дослідження

Україна виділить майже 1 млн грн на водневі дослідженнянова енергія
Міністерство енергетики та вугільної промисловості вивчить альтернативу вугіллю
Міненерго оголосило тендер на вивчення потенціалу водневої економіки країни
Міністерство енергетики та вугільної промисловості оголосило тендер вартістю 950 тис грн на проведення дослідження потенціалу та можливостей розвитку в Україні безвуглецевої водневої економіки на базі поновлюваних джерел енергії, - повідомляють Elektrovesti.net.
Міністерство запросило до участі в тендері, вже розміщеному на майданчику Prozorro, суб'єктів всіх форм власності, які відповідають мінімальним кваліфікаційним вимогам.
Зокрема, необхідно мати спеціалізовані науково-технічні підрозділи, фахівців в галузі відновлюваної енергетики і водневих технологій, і підтверджений досвід успішного виконання не менше трьох робіт з питань енергетики для органів влади.
Основні етапи дослідження - науковий і економічний аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду виробництва і застосування водню з використанням відновлюваної енергетики, а також визначення експортного потенціалу водню і можливостей його споживання в Україні. В тому числі, як палива, сировини для промисловості і засобу тривалого зберігання енергії.