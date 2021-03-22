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    В австралійському Порт-Ентоні будуватимуть четвертий водневий завод

    нова енергія
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    Морський термінал міста Порт-Ентоні &nbsp; - В австралійському Порт-Ентоні будуватимуть четвертий водневий завод

    Морський термінал міста Порт-Ентоні

     

    Фото: portanthony.com.au

    Потужність нового підприємства – 100 тонн зеленого водню в день

    Австралійські компанії Port Antony Renewables і GrapheneX підписали договір про будівництво в Порт-Ентоні (штат Вікторія) нового великого підприємства з виробництва екологічно чистого водню потужністю 100 тонн щодня. В рамках проекту також буде створено сховище водню, якій призначений для експорту, – повідомляє H2 View.

    Договір з GrapheneX – вже четвертий в серії угод, які Port Anthony Renewables виконує в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб утвердитися в якості лідера в області зеленого водню і створити Port Hydrogen Hub – найбільший центр екологічно чистої енергії в Південно-Східній Австралії.

    Як уже писав «Главком», на початку лютого Port Anthony Renewables і австралійська компанія Real Energy підписали договір про будівництво заводу потужністю 20 тонн зеленого водню щодня. В кінці 2020 року аналогічні договори були укладені з компаніями Pure Hydrogen і Patriot Hydrogen.

    «Ми сповнені ентузіазму у зв'язку з новим партнерством. Будівництво заводів по виробництву зеленого водню стає наріжним каменем нашої діяльності. Воно дозволяє широкої групі підприємців брати участь в технологічних і логістичних аспектах Port Hydrogen Hub», – сказав виконавчий директор Port Anthony Renewables Бен Ентоні.

    «Ми з нетерпінням чекаємо створення нового кластера, який об'єднає представників галузі, інженерів і вчених в розробці технологічних можливостей в області рентабельного виробництва, зберігання і розподілу водню. Що дозволить Австралії зайняти лідируючі позиції в світовій водневої промисловості», – сказав, у свою чергу засновник і керуючий директор GrapheneX Стівен Ві.

    Теги: Австралія будівництво завод порт водень
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