В Італії почали будівництво судна на водневому паливі нова енергія



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Експериментальне екологічне судно Zero Emission Ultimate Ship Фото: elektrovesti.net

Судно буде спущено на воду в 2021 році

На верфі італійської суднобудівної компанії Fincantieri відбулася закладка експериментального екологічного морського судна типу Zero Emission Ultimate Ship (ZEUS). Гібридне судно з руховою установкою на водневих паливних елементах буде передано в експлуатацію в 2021 році, - повідомляють Elektrovesti.

Проект ZEUS заснований для підвищення рівня екологічної стійкості круїзних суден, мегаяхт, поромів і океанографічних дослідницьких суден, за рахунок скорочення викидів парникових газів, оксидів азоту і сірки, твердих частинок.

Судно, яке будується, оснастять гібридним двигуном (2 дизельних генератори і 2 електродвигуни). Воно буде обладнано комплектом акумуляторних батарей і системою паливних елементів потужністю 130 кВт, що працюють на основі 50 кг водню, з використанням технологій, які вже застосовуються на борту підводних човнів.

Довжина судна становитиме 25 м, дедвейт - 170 тонн. ZEUS стане плавучої лабораторією для вивчення роботи паливних елементів в природних умовах експлуатації.