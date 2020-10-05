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    В Італії почали будівництво судна на водневому паливі

    нова енергія
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    <p>Експериментальне екологічне судно Zero Emission Ultimate Ship</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Італії почали будівництво судна на водневому паливі

    Експериментальне екологічне судно Zero Emission Ultimate Ship

     

    Фото: elektrovesti.net

    Судно буде спущено на воду в 2021 році

    На верфі італійської суднобудівної компанії Fincantieri відбулася закладка експериментального екологічного морського судна типу Zero Emission Ultimate Ship (ZEUS). Гібридне судно з руховою установкою на водневих паливних елементах буде передано в експлуатацію в 2021 році, - повідомляють Elektrovesti

    Проект ZEUS заснований для підвищення рівня екологічної стійкості круїзних суден, мегаяхт, поромів і океанографічних дослідницьких суден, за рахунок скорочення викидів парникових газів, оксидів азоту і сірки, твердих частинок. 

    Судно, яке будується, оснастять гібридним двигуном (2 дизельних генератори і 2 електродвигуни). Воно буде обладнано комплектом акумуляторних батарей і системою паливних елементів потужністю 130 кВт, що працюють на основі 50 кг водню, з використанням технологій, які вже застосовуються на борту підводних човнів. 

    Довжина судна становитиме 25 м, дедвейт - 170 тонн. ZEUS стане плавучої лабораторією для вивчення роботи паливних елементів в природних умовах експлуатації.

    будівництво водень
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