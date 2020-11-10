В ЄС виділено 10 млн євро на розробку нового водневого поїзда

Проект, в якому взяли участь провідні компанії ЄС, розрахований на 4 роки

Новий консорціум H2RAIL, очолюваний іспанським виробником залізничних транспортних засобів і устаткування CAF, був обраний FCH JU (спільне підприємство ЄС по паливним елементам і водню) для отримання гранту в розмірі 10 млн євро на розробку нового водневого поїзда, - повідомляє H2 View.

Крім CAF, до складу консорціуму входять компанії DLR, Renfe, Toyota Motor Europe, Adif, IP, Centro Nacional de Hidrógeno і Stemmann Technik.

Передбачається, що проект, мета якого - інтеграція технологій водневих паливних елементів в європейські залізничні мережі, буде запущений вже в січні 2021 року.

Чотирирічний проект включатиме в себе проектування та виробництво прототипу водневого поїзда, а також всі випробування, необхідні для остаточного затвердження інноваційного транспортного засобу.