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    В Європі виділили 5 млн євро на виробництво водню в море

    нова енергія
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    <p>Вітрові офшорні&nbsp;<span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="ru" data-phrase-index="0"><span>турбіни</span></span></span> компанії &Oslash;rsted</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Європі виділили 5 млн євро на виробництво водню в море

    Вітрові офшорні турбіни компанії Ørsted

     

    Фото: orsted.com

    Будівництво морської системи Oyster має бути завершено до 2024 року

    В Європі почалася реалізація проекту Oyster («Устриця»), в рамках якого зелений водень буде проводитися прямо в море, за допомогою офшорних вітрових турбін і електролізерів, і потім транспортуватися на берег по трубопроводу. У систему також входитимуть потужності для опріснення та очищення води, що дозволить використовувати в якості сировини для водню морську воду, - повідомляють Elektrovesti.

    Спільна програма по паливним елементам і водню Європейської комісії вже виділила на програму Oyster 5 млн євро. Безпосередньою реалізацією проекту займеться консорціум, до якого входять компанії Siemens Gamesa Renewable Energy, ITM Power, Ørsted і Element Energy.

    ITM Power відповідає за розробку і випробування підводного морського електролізера. Siemens Gamesa, виробник вітрогенераторів, надасть технічну і проектну експертизу, а Ørsted, великий розробник і оператор офшорних вітрових станцій, займеться аналізом і техніко-економічним обґрунтуванням розгортання системи в морських умовах. Координувати програму буде Element Energy.

    Проект, який планується запустити до кінця 2024 року, є першим кроком на шляху до розвитку комерційної індустрії з виробництва зеленого водню на шельфі. Учасники консорціуму вважають, що водень, вироблений за допомогою морського вітру, буде конкурентоспроможний за ціною з природним газом.

    Нагадаємо, що це вже другий проект з виробництва зеленого водню безпосередньо в море, розпочатий на початку 2021 року.

    Теги: країни Европи будівництво водень море
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