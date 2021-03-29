В Японії спущений на воду перший водневий катер

Перше велике водневе судно очікується до 2025 року

Японський розробник і виробник двигунів різного призначення Yanmar створив катер на водневих рухових елементах, встановивши на нього силову установку від автомобіля Toyota Mirai. Прототип пасажирського катера спущений на воду біля узбережжя острова Косю, – повідомляють Elektrovesti.

Компанія встановила систему водневих паливних елементів в прогулянковий катер EX38A. Ця модель довжиною 12,4 метра і масою 7,9 тонни здатна взяти на борт до 12 осіб. Рідний двигун був замінений на електричний, на 250 кВт, встановлені паливні елементи і вісім баків для водню.

Як повідомляє Yanmar, це перше судно, яке відповідає встановленим японським регулятором вимогам безпеки для судна з паливними елементами. Компанія має намір масштабувати рухову систему, додавши більше паливних елементів, щоб до 2025 року випустити цілу лінійку великих водневих суден.

Нагадаємо, що японська компанія Toyota Motor Corporation представила серію водневих модулів для транспортних засобів будь-якого типу. Універсальна платформа Toyota перетворює системи паливних елементів в компактні модулі, які можуть бути використані окремо або об'єднані в масивні блоки, що генерують енергію без викидів вуглекислого газу.