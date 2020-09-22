В Японії з'явиться мобільна воднева електростанція нова енергія



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Легкий вантажний автомобіль Toyota Dyna Фото: beforward.jp

Система зможе подавати електроенергію протягом 72 годин

Toyota Motor Corporation і японська компанія Denyo (виробництво промислового електроустаткування), уклала партнерську угоду для розробки автомобіля, на якому буде встановлена система, що виробляє електроенергію з водневих паливних елементів, - повідомляє H2 View.

Пересувна електростанція буде створена на базі легкої вантажівки Toyota Dyna. Це надійний і перевірений часом транспорт - вантажівки випускаються з 1959 року.

У вантажному автомобілі встановлять джерело живлення на водневих паливних елементах, розроблене Denyo в рамках програми, субсидованої Міністерством навколишнього середовища Японії.

Мобільна станція з 27 баками для зберігання водню (загальна вага - 65 кг) буде здатна забезпечувати безперервну подачу електроенергії об'єктів, які її потребують, протягом приблизно 72 годин. Випробування водневої електростанції почнуться в кінці вересня.