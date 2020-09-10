Водень вперше застосували в сталепрокатному виробництві нова енергія



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Виробництво сталі стане більш екологічним Фото: hightech.plus

Метод значно скорочує викиди вуглецю в металургії

Шведський виробник сталевої продукції Ovako і Linde Gas провели спільні випробування по використанню водню замість зрідженого нафтового газу для повторного нагріву стали перед прокатом. Цей метод відкриває подальші можливості для скорочення вуглецевого сліду в металургії, - повідомляє Кallanishenergy.com.

«Це серйозний прогрес для металургійної промисловості. Вперше водень використовувався для нагріву стали в існуючих умовах виробництва. Тепер, завдяки минулим випробуванням, ми знаємо, що застосування водню не знижує якість стали», - заявив віце-президент з маркетингу та технологій Ovako Горан Ністрем.

Компанія переконана, що зможе впровадити водневий нагрів на всіх своїх прокатних станах. За попередніми оцінками експертів, вкладення в нову технологію дозволять скоротити викиди вуглекислого газу на 20 тис тонн щорічно.