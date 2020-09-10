  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Водень вперше застосували в сталепрокатному виробництві

    нова енергія
    • Розсилка
    <p>Виробництво сталі стане більш екологічним</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Водень вперше застосували в сталепрокатному виробництві

    Виробництво сталі стане більш екологічним

     

    Фото: hightech.plus

    Метод значно скорочує викиди вуглецю в металургії

    Шведський виробник сталевої продукції Ovako і Linde Gas провели спільні випробування по використанню водню замість зрідженого нафтового газу для повторного нагріву стали перед прокатом. Цей метод відкриває подальші можливості для скорочення вуглецевого сліду в металургії, - повідомляє Кallanishenergy.com

    «Це серйозний прогрес для металургійної промисловості. Вперше водень використовувався для нагріву стали в існуючих умовах виробництва. Тепер, завдяки минулим випробуванням, ми знаємо, що застосування водню не знижує якість стали», - заявив віце-президент з маркетингу та технологій Ovako Горан Ністрем. 

    Компанія переконана, що зможе впровадити водневий нагрів на всіх своїх прокатних станах. За попередніми оцінками експертів, вкладення в нову технологію дозволять скоротити викиди вуглекислого газу на 20 тис тонн щорічно.

    Швеція металургія водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ