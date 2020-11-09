Водневі вантажівки Kenworth підкорили пік в Колорадо

Після випробувань водневі вантажівки будуть передані порту Лос-Анджелеса

Вантажівки Kenworth T680 з двигунами на водневих паливних елементах стали першими автомобілями надважкого класу з нульовим рівнем викидів, які підкорили вершину Пайкс-Пік (висота 4300 метрів) в штаті Колорадо, - повідомляє H2 View.

У супроводі електромобіля Peterbilt Model 579EV обидва автомобілі без проблем долали ухили до 10% на знаменитій 12,4-мильної трасі Pikes Peak International Hill Climb.

«Kenworth T680 з водневими двигунами продемонстрували чудову потужність і відмінну керованість на 156 крутих поворотах під час підйому на Пайкс-Пік», - сказав генеральний директор Kenworth Кевін Бейн.

Вантажні автомобілі потужністю 470 л. с. оснащені електричними силовими агрегатами на водневих паливних елементах виробництва Toyota Motor North America. Запас ходу - 350 миль, час заправки - 15 хвилин.

У січні 2021 року важкі вантажівки Kenworth T680 будуть передані в експлуатацію порту Лос-Анджелеса.