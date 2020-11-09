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    Водневі вантажівки Kenworth підкорили пік в Колорадо

    нова енергія
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    <p>Важкі вантажівки з водневими двигунами Kenworth T680</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Водневі вантажівки Kenworth підкорили пік в Колорадо

    Важкі вантажівки з водневими двигунами Kenworth T680

     

    Фото: h2-view.com

    Після випробувань водневі вантажівки будуть передані порту Лос-Анджелеса

    Вантажівки Kenworth T680 з двигунами на водневих паливних елементах стали першими автомобілями надважкого класу з нульовим рівнем викидів, які підкорили вершину Пайкс-Пік (висота 4300 метрів) в штаті Колорадо, - повідомляє H2 View.

    У супроводі електромобіля Peterbilt Model 579EV обидва автомобілі без проблем долали ухили до 10% на знаменитій 12,4-мильної трасі Pikes Peak International Hill Climb. 

    «Kenworth T680 з водневими двигунами продемонстрували чудову потужність і відмінну керованість на 156 крутих поворотах під час підйому на Пайкс-Пік», - сказав генеральний директор Kenworth Кевін Бейн. 

    Вантажні автомобілі потужністю 470 л. с. оснащені електричними силовими агрегатами на водневих паливних елементах виробництва Toyota Motor North America. Запас ходу - 350 миль, час заправки - 15 хвилин. 

    У січні 2021 року важкі вантажівки Kenworth T680 будуть передані в експлуатацію порту Лос-Анджелеса.

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