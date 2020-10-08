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    Японські компанії розробляють для США водневу вантажівку

    нова енергія
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    <p>Концепт важкої водневої вантажівки Hino-XL-Series</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Японські компанії розробляють для США водневу вантажівку

    Концепт важкої водневої вантажівки Hino-XL-Series

     

    Фото: h2-view.com

    Перша демонстраційна вантажівка з'явиться в 2021 році

    Компанії Toyota Motor North America і Hino USA (підрозділ найбільшого в Японії виробника вантажних автомобілів і автобусів) приступили до розробки важкої 25-тонної електричної вантажівки на водневих паливних елементах для ринку Північної Америки, - повідомляє H2 View

    Для розробки вантажівки виробники автомобілів об'єднають недавно розроблене шасі серії Hino XL з технологією паливних елементів Toyota. Компанії очікують, що перша демонстраційна машина буде готова в першій половині 2021 року. 

    «Нова вантажівка буде тихою, плавною і потужною, не виділяючи нічого, крім води. Понад двадцять років розвитку технологій паливних елементів Toyota в поєднанні з досвідом Hino в області важких вантажних автомобілів дозволять створити інноваційний і функціональний продукт», - запевнив старший виконавчий інженер відділу досліджень і розробок Toyota Так Йоку.

    США Японія вантажівки водень
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