Японські компанії розробляють для США водневу вантажівку нова енергія



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Концепт важкої водневої вантажівки Hino-XL-Series Фото: h2-view.com

Перша демонстраційна вантажівка з'явиться в 2021 році

Компанії Toyota Motor North America і Hino USA (підрозділ найбільшого в Японії виробника вантажних автомобілів і автобусів) приступили до розробки важкої 25-тонної електричної вантажівки на водневих паливних елементах для ринку Північної Америки, - повідомляє H2 View.

Для розробки вантажівки виробники автомобілів об'єднають недавно розроблене шасі серії Hino XL з технологією паливних елементів Toyota. Компанії очікують, що перша демонстраційна машина буде готова в першій половині 2021 року.

«Нова вантажівка буде тихою, плавною і потужною, не виділяючи нічого, крім води. Понад двадцять років розвитку технологій паливних елементів Toyota в поєднанні з досвідом Hino в області важких вантажних автомобілів дозволять створити інноваційний і функціональний продукт», - запевнив старший виконавчий інженер відділу досліджень і розробок Toyota Так Йоку.