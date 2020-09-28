Здійснено перший в світі рейс комерційного водневого літака нова енергія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водневий літак Piper під час випробувань Фото: h2-view

Фінальний етап випробувань - політ дальністю 250 миль

Британська авіаційна компанія ZeroAvia, яка спеціально створена для розробки літаків на водневих паливних елементах, офіційно повідомила про перший політ свого шестимісного водневого літака Piper: він зробив рулювання, зліт, зробив кілька кіл в околицях науково-дослідного центру компанії і успішно приземлився.

Тепер воднево-електричний літак ZeroAvia чекає заключний етап випробувань - 250-мильний політ з аеродрому на Оркнейських островах, він повинен відбутися до кінця 2020 року. Демонстраційна дальність польоту приблизно дорівнює такими маршрутами, як Лондон - Единбург або Лос-Анджелес - Сан-Франциско.

«Хоча деякі експериментальні літаки вже літали з використанням водневих паливних елементів в якості джерела енергії, але ми розробили комерційний літак з дійсно нульовим рівнем викидів», - сказав генеральний директор ZeroAvia Вал Міфтахов.

Проведений політ шестимісного літака Piper - важлива віха в державній програмі Великобританії HyFlyer, в рамках якої ведуться дослідження і розробки, спрямовані на декарбонізацію пасажирських літаків середньої дальності.