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    Здійснено перший в світі рейс комерційного водневого літака

    нова енергія
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    <p>Водневий літак Piper під час випробувань</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Здійснено перший в світі рейс комерційного водневого літака

    Водневий літак Piper під час випробувань

     

    Фото: h2-view

    Фінальний етап випробувань - політ дальністю 250 миль

    Британська авіаційна компанія ZeroAvia, яка спеціально створена для розробки літаків на водневих паливних елементах, офіційно повідомила про перший політ свого шестимісного водневого літака Piper: він зробив рулювання, зліт, зробив кілька кіл в околицях науково-дослідного центру компанії і успішно приземлився. 

    Тепер воднево-електричний літак ZeroAvia чекає заключний етап випробувань - 250-мильний політ з аеродрому на Оркнейських островах, він повинен відбутися до кінця 2020 року. Демонстраційна дальність польоту приблизно дорівнює такими маршрутами, як Лондон - Единбург або Лос-Анджелес - Сан-Франциско. 

    «Хоча деякі експериментальні літаки вже літали з використанням водневих паливних елементів в якості джерела енергії, але ми розробили комерційний літак з дійсно нульовим рівнем викидів», - сказав генеральний директор ZeroAvia Вал Міфтахов. 

    Проведений політ шестимісного літака Piper - важлива віха в державній програмі Великобританії HyFlyer, в рамках якої ведуться дослідження і розробки, спрямовані на декарбонізацію пасажирських літаків середньої дальності.

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