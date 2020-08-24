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    Зелена енергонезалежність: Україна виробляє вже 16% електроенергії з відновлюваних джерел

    нова енергія
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    За підсумком 7 місяців 2020 року Україна виробила 12,7% екологічної енергії (сонце, вітер, гідростанції і біостанції) проти 8,9% в аналогічному періоді 2019 року - Зелена енергонезалежність: Україна виробляє вже 16% електроенергії з відновлюваних джерел
    За підсумком 7 місяців 2020 року Україна виробила 12,7% екологічної енергії (сонце, вітер, гідростанції і біостанції) проти 8,9% в аналогічному періоді 2019 року

    Міністерства енергетики України оприлюднило дані за липень

    Україна в липні 2020 року збільшила виробництво екологічної та відновлюваної електроенергії (з відновлюваних джерел) до 16% у порівнянні з 9,8% в липні 2019 року.
    Про це йдеться в звіті Міністерства енергетики України.
    Співвідношення виробленої електроенергії в Україні в липні за видами генерації наступне:
    – відновлювані джерела енергії (сонячна, вітрова електроенергія) – 9,5% (+5 п.п. до червня 2019 року);
    – гідроелектростанції та гідроакумулюючі станції – 6,5% (+1,4 п.п.);
    – атомні електростанції – 50,5% (-1,8 п.п.);
    – теплові електростанції – 31,9% (-4,6 п.п.);
    – інші – 1,6% (+0,2 п.п.).
    За підсумком 7 місяців 2020 року Україна виробила 12,7% екологічної енергії (сонце, вітер, гідростанції і біостанції) проти 8,9% в аналогічному періоді 2019 року.
    Нагадаємо, все ядерне паливо Україна закуповує у російської компанії "ТВЕЛ" і американській Westinghouse. У свою чергу, виробництво електроенергії з вугілля створює багато шкідливих викидів, що погіршує ситуацію в екології.
    Країни Європи, в т. ч. Україна, нарощують виробництво зеленої електроенергії – з сонця і вітру, щоб поліпшити екологію і позбутися від необхідності купувати паливо за кордоном. При цьому Росія, як ключовий експортер вугілля і газу в країни ЄС, намагається зберегти свій економічний і політичний вплив на Європу. Володимир Путін і російські пропагандисти неодноразово критикували зелену енергетику, кажучи про нібито її шкоду.
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