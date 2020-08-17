З'явилися перші підсумки українських випробувань водню в газових мережах нова енергія



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Воднева ділянка навчального полігону в Житомирській області Фото: «Главком»

З початку експерименту випарувалося 40% газу

За перший тиждень статичних випробувань на водневої ділянці навчально-тренувального полігону АТ «Житомиргаз», які почалися 6 серпня, падіння тиску в системі склало 40%, - розповів в бесіді з «Главком» директор департаменту стратегічного планування «Регіональної газової компанії» Станіслав Казда.

В систему, що складається з 460 метрів підземних і наземних газопроводів (загальний обсяг два кубічних метри) було закачано 6 кубометрів чистого водню, з метою з'ясувати, наскільки труби, яким 10-15 років і за якими транспортувався метан, здатні утримати дуже летючий водень.

На полігоні в Житомирській області вже стався перезапуск системи, в неї закачали необхідні 40% водню, і почався другий тижневий цикл експерименту. За словами Станіслава Казди, всього їх, буде, швидше за все, чотири.

Стільки ж циклів статичних випробувань - три або чотири, «Регіональна газова компанія» передбачає провести і на інших чотирьох навчально-тренувальних полігонах, задіяних в тестуванні української газорозподільної системи на можливість прокачування водню.

14 серпня розпочався експеримент на полігоні в Івано-Франківській області. 18 серпня він почнеться в Дніпропетровській області, 20 серпня - на Волині і 21 серпня - в Харківській області.