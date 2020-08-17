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    З'явилися перші підсумки українських випробувань водню в газових мережах

    нова енергія
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    <p>Воднева ділянка навчального полігону в Житомирській області</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - З'явилися перші підсумки українських випробувань водню в газових мережах

    Воднева ділянка навчального полігону в Житомирській області

     

    Фото: «Главком»

    З початку експерименту випарувалося 40% газу

    За перший тиждень статичних випробувань на водневої ділянці навчально-тренувального полігону АТ «Житомиргаз», які почалися 6 серпня, падіння тиску в системі склало 40%, - розповів в бесіді з «Главком» директор департаменту стратегічного планування «Регіональної газової компанії» Станіслав Казда. 

    В систему, що складається з 460 метрів підземних і наземних газопроводів (загальний обсяг два кубічних метри) було закачано 6 кубометрів чистого водню, з метою з'ясувати, наскільки труби, яким 10-15 років і за якими транспортувався метан, здатні утримати дуже летючий водень. 

    На полігоні в Житомирській області вже стався перезапуск системи, в неї закачали необхідні 40% водню, і почався другий тижневий цикл експерименту. За словами Станіслава Казди, всього їх, буде, швидше за все, чотири. 

    Стільки ж циклів статичних випробувань - три або чотири, «Регіональна газова компанія» передбачає провести і на інших чотирьох навчально-тренувальних полігонах, задіяних в тестуванні української газорозподільної системи на можливість прокачування водню. 

    14 серпня розпочався експеримент на полігоні в Івано-Франківській області. 18 серпня він почнеться в Дніпропетровській області, 20 серпня - на Волині і 21 серпня - в Харківській області.

    ГТС водень
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