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    Два жителі Харківщини загинули під час російського артобстрілу

    Селище Слатине до початку російської агресії&nbsp; &nbsp; - Два жителі Харківщини загинули під час російського артобстрілу

    Селище Слатине до початку російської агресії   

    Фото: Вікіпедія

    Села Дергачівського району піддаються постійним обстрілам вже другий день

    Російські загарбники обстріляли селище Слатине Дергачівської громади, снаряди потрапили в приватний будинок. Як повідомляється у Telegram-каналі «Харків Life», внаслідок обстрілу є жертви.

    «У селищі Слатине Дергачівської громади – нові жертви російських обстрілів. З учорашнього дня загинули п'ятеро цивільних, повідомило джерело в міській владі», – зазначено у спільноті.

    На додачу до учорашніх трьох жертв, сьогодні вранці, 10 квітня, загинули ще два мирних жителі - молода дівчина і чоловік приблизно 60 років. За інформацією Telegram-каналу, окупанти потрапили в приватний будинок. Люди не встигли добігти до підвалу. Кількість поранених поки що не встановлено. На території громади зруйновано понад 500 будівель, додали у спільноті.

    Джерело в Дергачівській міській раді повідомило, що окупанти уже другий день постійно гатять по місту. Гуманітарні коридори немає можливості зробити, бо під окупацією залишаються Казачолопанський, Цупівський, Токарівський, Проходівський та Русько-Лозівський старостати. Там ситуація вже на межі гуманітарної катастрофи. За інформацією співрозмовника «Суспільного», до місцевої влади надходить інформація, що люди вимушені їсти худобу і навіть собак.

    Протягом доби 9 квітня загарники вели вогонь по населеним пунктам Дергачівської громади. Внаслідок обстрілу по селищу Слатине в ньому загинуло троє цивільних.

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    Теги: Харків росія МВС окупанти катастрофа війна обстріл Харківщина Україна будинок окупація #stoprussia
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    Два жителі Харківщини загинули під час російського артобстрілу