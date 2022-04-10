Два жителі Харківщини загинули під час російського артобстрілу
Селище Слатине до початку російської агресії
Села Дергачівського району піддаються постійним обстрілам вже другий день
Російські загарбники обстріляли селище Слатине Дергачівської громади, снаряди потрапили в приватний будинок. Як повідомляється у Telegram-каналі «Харків Life», внаслідок обстрілу є жертви.
«У селищі Слатине Дергачівської громади – нові жертви російських обстрілів. З учорашнього дня загинули п'ятеро цивільних, повідомило джерело в міській владі», – зазначено у спільноті.
На додачу до учорашніх трьох жертв, сьогодні вранці, 10 квітня, загинули ще два мирних жителі - молода дівчина і чоловік приблизно 60 років. За інформацією Telegram-каналу, окупанти потрапили в приватний будинок. Люди не встигли добігти до підвалу. Кількість поранених поки що не встановлено. На території громади зруйновано понад 500 будівель, додали у спільноті.
Джерело в Дергачівській міській раді повідомило, що окупанти уже другий день постійно гатять по місту. Гуманітарні коридори немає можливості зробити, бо під окупацією залишаються Казачолопанський, Цупівський, Токарівський, Проходівський та Русько-Лозівський старостати. Там ситуація вже на межі гуманітарної катастрофи. За інформацією співрозмовника «Суспільного», до місцевої влади надходить інформація, що люди вимушені їсти худобу і навіть собак.
Протягом доби 9 квітня загарники вели вогонь по населеним пунктам Дергачівської громади. Внаслідок обстрілу по селищу Слатине в ньому загинуло троє цивільних.