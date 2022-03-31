Мінінфраструктури працює над відбудовою Харкова і налагодженням логістики для бізнесу – Кубраков

Наразі у Харкові зруйновано понад 1500 житлових багатоповерхових будинків, понад 50 шкіл та сотні інших об’єктів

При відбудові Харкова та інших міст України, які постраждали від війни, будуть застосовані нові концепції проєктування. Про це після відвідування Харківщини повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Матимемо можливість переосмислити та перезапустити життєдіяльність постраждалих міст. Досвід війни підтверджує, що проєктування нових будинків має відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом (на кшталт того, як це роблять у Ізраїлі), з використанням енергоощадних технологій. Зокрема про це були і є проєкти «Велике будівництво» та «Енергетична Незалежність» – про продумані рішення для розбудови сучасної захищеної України», – пише він.

Міністр зазначив, що наразі у Харкові зруйновано понад 1500 житлових багатоповерхових будинків, понад 50 шкіл та сотні інших об’єктів. Інші міста, які знаходяться у зоні бойових дій, зазнали аналогічних руйнувань.

«Ми збираємо дані щодо усіх втрат – Росія обов’язково платитиме за відбудову нашої країни», – наголосив Кубраков.

Окремо він розповів і про роботу над налагодженням транспортної інфраструктури. Так, на сьогодні вже напрацьовано системну логістику для постачання у Харків гуманітарних вантажів. Далі буде налагоджено логістичні ланцюжки для потреб бізнесу.

«Після тимчасової окупації частини територій, блокування морських портів ми вимушені шукати нові логістичні рішення для забезпечення потреб внутрішнього та зовнішніх ринків. У всіх регіонах ми системно розбираємо кожен окремий випадок – і завжди знаходимо рішення», – пише міністр.

Держава допоможе бізнесу працювати навіть в таких екстремальних умовах. Для цього прораховуються усі можливі варіанти компенсації та зниження податкового і бюрократичного навантаження для підприємців.

Кубраков наголосив, що держава готова працювати детально з кожним окремим випадком, щоб міста оживали та працювали, адже збереження робочих місць для людей в умовах війни є надзвичайно важливим.

«Уже маємо і позитивні прецеденти – з наступного тижня запускаються у роботу великі металургійні заводи. З кожним днем, тижнем таких підприємств ставатиме більше», – резюмував він.