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    На Донбасі військовим зробили перші щеплення від коронавірусу

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    Перед вакцинацією всі пацієнти проходять обстеження у лікаря, міряється температура тіла, артеріальний тиск - На Донбасі військовим зробили перші щеплення від коронавірусу
    Перед вакцинацією всі пацієнти проходять обстеження у лікаря, міряється температура тіла, артеріальний тиск
    Фото: штаб операції об’єднаних сил/Facebook

    Лікарі розпочали вакцинацію особового складу госпіталю та окремої автосанітарної роти

    До 66-го військового госпіталю надійшла перша партія вакцини для профілактики коронавірусної інфекції COVID-19 – AstraZeneca, у кількості 7200 доз. Про це повідомив штаб операції об’єднаних сил в Facebook.

    Лікарі розпочали вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти. Згодом бригади у складі лікаря-анестезіолога, лікаря-терапевта і медичної сестри, почнуть виїжджати для здійснення щеплень безпосередньо у підрозділи в зоні відповідальності.

    «Вакцина AstraZeneca – це векторна вакцина спільного виробництва Великої Британії та Швеції, що пройшла всі три етапи клінічних досліджень та схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я до екстреного використання. Згідно зі статистичними даними її ефективність становить близько 70%», – зазначив начальник госпітального відділення старший лейтенант Артур Матвеєв.

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    На Донбасі військовим зробили перші щеплення від коронавірусу
    На Донбасі військовим зробили перші щеплення від коронавірусу
    На Донбасі військовим зробили перші щеплення від коронавірусу
    На Донбасі військовим зробили перші щеплення від коронавірусу
    На Донбасі військовим зробили перші щеплення від коронавірусу
    На Донбасі військовим зробили перші щеплення від коронавірусу
    На Донбасі військовим зробили перші щеплення від коронавірусу
    На Донбасі військовим зробили перші щеплення від коронавірусу
    На Донбасі військовим зробили перші щеплення від коронавірусу
    Фото: штаб операції об’єднаних сил/Facebook

    Вакцинація проводиться у два етапи, приблизно через чотири-дванадцять тижнів після першого. Вона – цілком добровільна. Спочатку, всі пацієнти проходять обстеження у лікаря, міряється температура тіла, артеріальний тиск, збирається дані анамнезу і тоді визначається чи є протипоказання до вакцинації.

    Як повідомлялося, 25 лютого в Києві розпочалася вакцинація медичних працівників проти Covid-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield), наданої Міністерством охорони здоров’я. За перші півтори години кампанії провакциновано 30 медиків.

    Першим вакцинованим став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко. Він зазначив, що почувається добре і має довіру до вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield).

    Теги: військові щеплення вакцинація коронавірус
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