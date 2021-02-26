Без паніки! Ляшко розповів про перші «несприятливі наслідки» щеплення Covishield

Чиновник стверджує, що панікувати не варто, бо випадки ускладнень після щеплення дуже несерйозні і вони передбачені виробником вакцини

В Україні станом на ранок 26 лютого зафіксували перші сім несприятливих наслідків щеплення проти коронавірусу індійським препаратом Covishield. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Станом на 26 лютого надійшли повідомлення і про несприятливі події після імунізації. Таких повідомлень у нас є сім, вони несерйозні. Такі повідомлення надходять до державного експертного центру в електронній формі, кожен випадок аналізується», – зазначив Ляшко.

Він додав, що попри ці повідомлення, людям не варто панікувати, бо це нормальна ситуація, передбачена виробником вакцини.

«Я хочу, люди до цього ставилися серйозно, проте не варто розганяти інформаційну паніку. Це передбачено інструкцією виробника, ми всі випадки відстежуємо», – зазначив головний санлікар.

Один випадок зафіксований в Чернігівській області, шість – у Черкаській.

Ляшко пояснив, що такі повідомлення надходять по електронній системі до Державного експертного центру.

«Кожен випадок аналізується. Хотів би, щоб до цього ставилися серйозно, але не потрібно розганяти ніякої інформаційної паніки, тому що це передбачено інструкцією виробника. Ми всі несприятливі події відслідковуємо і звертаємо на це увагу. Але кампанія (з вакцинації, – ред.) на сьогодні продовжується», – підсумував він.

В Україні станом на ранок 26 лютого 2021 року 1 338 людей отримали щеплення проти коронавірусу. За останню добу у країні вакцинувалися 1 179 людей.

Нагадаємо, що 23 лютого до України з Індії прибула перша партія вакцини проти коронавірусу Covishield, яку виготовляють в індійському Інституті сироватки крові за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого вакцину почали направляти в регіони. Цього ж дня опівдні щепили першого українця – ним став медик з Черкаської обласної лікарні Євген Горенко.