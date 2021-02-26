Примус до вакцинації від коронавірусу

Лідери країн-членів ЄC погодилися з необхідністю ввести електронні сертифікати для тих, хто вакцинувався від Covid-19

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Не будет никакого насилия, драконовских законов и показательной порки. Да, хороший кнут позволяет не заботиться о качестве пряника, но времена диктуют использование другого инструментария. Внешнее куда более мягкого. Никакого формального принуждения и репрессий для отказавшихся от вакцинации. Только поощрение вакцинировавшихся. Вкусопоощрение, как в дрессировке животных – прекрасно работает. В условиях выхода из карантина этого вполне может хватить.

Итак, две новости, которые прекрасно характеризуют перспективу. Первая – в качестве теста новой тактики, вторая – ее юридическое закрепление. Позавчера в Тель-Авиве прошел первый масштабный концерт после 11 месяцев очень сурового карантина. Для Израиля это действительно было очень важное событие, которое широко обсуждают в СМИ и социальных сетях. 11 месяцев карантина, вообще не сравнимого с украинским по жесткости. У нас вообще курорт без ограничений был, если сравнивать. Но суть новости про долгожданный концерт после карантина в одном нюансе.

На мероприятие пропустили только тех людей, которые предъявили Green Pass. Зеленый пропуск. Который доказывает, что человек получил обе дозы вакцины более чем за неделю до мероприятия. Или что ты переболел и выздоровел от Covid-19, то есть теперь имеешь иммунитет и антитела. Все, такие условия. Понимаете нюансы игры? Никто не заставляет вакцинироваться. Никакого давления, штрафов и репрессий. Наоборот, карантин сворачивается! Добро пожаловать на концерты и в рестораны, на курорты и в общественный транспорт… на работу и в супермаркет? И не забудьте предъявить Green Pass, пожалуйста. Без него нельзя. Для вашего удобства можно будет хранить этот пропуск в мобильном приложении.

В принципе, на этом можно было бы заканчивать текст. Все просто и ясно. Единственная причина написать последний абзац была вероятность вашей реакции в формате: «Ну, мало ли что в Израиле придумают, это не показатель для других стран». Ловите вторую новость.

Лидеры стран-членов Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто прошел вакцинацию от Covid-19. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге по итогам видеоконференции с членами Совета Европы. «Важным пунктом переговоров было внедрение цифрового подтверждения вакцинации. Все едины во мнении, что нам необходимо что-то подобное», - сказала Меркель. Технические вопросы пообещала решить за три месяца…

Джерело: блог Кирила Сазонова

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