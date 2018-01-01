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    Приватбанк хоче закрити частину своїх відділень через неефективність

    У Приватбанку вирішили оптимізувати кількість малоефективних міні-відділень банку з невеликою кількістю персоналу
    У 2018 році націоналізований Приватбанк планує скоротити мережу відділень з 2213 до 2061. Про це повідомляє прес-служба банку. [READ_MORE] Зазначається, що таким чином у Приватбанку вирішили оптимізувати кількість малоефективних міні-відділень банку з невеликою кількістю персоналу.  Також у програмі розвитку мережі обслуговування
    • Сьогодні, 13:02
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    У Приватбанку вирішили оптимізувати кількість малоефективних міні-відділень банку з невеликою кількістю персоналу

    У 2018 році націоналізований Приватбанк планує скоротити мережу відділень з 2213 до 2061.

    Про це повідомляє прес-служба банку.

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    Зазначається, що таким чином у Приватбанку вирішили оптимізувати кількість малоефективних міні-відділень банку з невеликою кількістю персоналу. 

    Також у програмі розвитку мережі обслуговування банку заплановано відкриття протягом року 49 нових універсальних відділень.

    Окрім того, 73 відділення Приватбанку «переїдуть» у більш зручне для клієнтів місце розташування та зможуть надавати повний комплекс банківських послуг фізичним і юридичним особам.

    Оновлена мережа відділень Приватбанку до кінця 2018 року буде налічувати 2061 філію та відділення.

    Також банк планує протягом року збільшити мережу банкоматів на 3% - до 7 795, а мережа торгових POS-терміналів виросте на 13% - до 170 тис.

    «Ми прагнемо, щоб до кінця року понад 80% наших відділень стали повнофункціональними, могли обслуговувати як фізичних осіб, так і малий бізнес і корпоративних клієнтів. Під час оптимізації кількості філіальної мережі ми будемо виходити з формули ефективності й прибутковості в рамках стратегії банку на обслуговування фізичних осіб і малого бізнесу», - наголосила в. о. глави банку Галина Пахачук.

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