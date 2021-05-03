Росія стабільно намагається вийти з «мінських» перемовин, – Кулеба

Саме від Мінських угод відштовхуються усі переговори щодо припинення російської агресії проти України

Росія стабільно намагається вийти з «мінських» перемовин з приводу урегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Коли наш президент порушує питання про формалізацію процесу врегулювання, то насправді тут же ж сигнал дуже простий. Ми вважаємо, що і «нормандський формат» може дати результат, але якщо ситуація заходить у «глухий кут», то ми маємо шукати альтернативу. І коли президент так ставить питання, то це не для того, щоб зруйнувати «нормандський формат» чи «мінський процес», а для того, щоб мотивувати всіх нинішніх учасників цих форматів до активної робити», – сказав Кулеба.

За словами міністра, Росія намагається нав’язати думку, що подібні висловлювання говорять про руйнацію формату, про вихід України з «Мінська» і все таке.

«Ні, абсолютно ні. З «Мінська» стабільно намагається вийти виключно Російська Федерація, яка не виконує пункт 1 Мінських домовленостей – припинити вогонь», – заявив Кулеба в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Мінстр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 лютого 2015 року на зустрічі в Мінську лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі «нормандської четвірки» узгодили комплекс заходів щодо виконання Мінських угод. Його 13 пунктів передбачають покрокове припинення збройного конфлікту і повернення окремих районів Донецької і Луганської областей під контроль України. Наразі більше немає подібних всеохопних документів щодо врегулювання на Донбасі. Саме від Мінських угод відштовхуються усі переговори щодо припинення російської агресії проти України.

Тим часом, перший президент, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі каналу «Україна 24» заявив, що буде просити про відмову від «мінського формату» переговорів щодо Донбасу, якщо не вдасться його реанімувати.