У міській раді Харкова вшанували радянського вождя. Поліція почала перевірку

У лютому барельєф із зображенням Леніна громадські активісти зняли зі стіни. Проте його знову повісили

Поліція розпочала перевірку через встановлення у приміщенні Харківської міської ради барельєфу із зображенням Леніна

На звернення громадських активістів поліція почала перевірку за фактом відновлення макета ордена Леніна в холі Харківської міської ради. Про це повідомив лідер ГО «Світанок» Вадим Поздняков на своїй сторінці в мережі Facebook.

«У діях харківських чиновників є склад злочину за статтею 436–1 ККУ, і ми будемо домагатися відкриття кримінальної справи», – написав Поздняков.

Згадана стаття (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) передбачає від 5 до 10 років ув’язнення.

Поздняков також виклав текст відповіді, яку йому надав із приводу його звернення на урядову гарячу лінію начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж: «Наразі перевірка за викладеними вами доводами триває. За результатами розгляду буде прийнято рішення, про що вас буде повідомлено Харківським районним управлінням поліції № 3 ГУНП у Харківській області в установленому законом порядку».

Лист від Головного управління Національної поліції в Харківській області

Нагадаємо, у лютому барельєф із зображенням Леніна громадські активісти зняли зі стіни. Але після приїзду поліції працівники мерії знову повісили макет ордена на стіну.

«Ми тримаємо руку на пульсі й не дамо спустити на гальмах відновлення комуністичної символіки в Харкові», – наголошують активісти.

Раніше Поздняков розповів, що останній пам'ятник радянському диктатору Володимиру Леніну демонтовано у Хмельницькій області. Він стояв у селі Пилявка за кілька десятків кілометрів від обласного центру.

Перший пам'ятник Леніну в Україні повалили 8 грудня 2013 року в Києві під час Революції гідності. Це і призвело до хвилі ленінопаду по всій Україні.

В Україні за п’ять років період декомунізації було демонтовано понад 2500 пам’ятників, зокрема 1300 − Леніну.