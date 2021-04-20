  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У міській раді Харкова вшанували радянського вождя. Поліція почала перевірку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У лютому барельєф із зображенням Леніна громадські активісти зняли зі стіни. Проте його знову повісили - У міській раді Харкова вшанували радянського вождя. Поліція почала перевірку
    У лютому барельєф із зображенням Леніна громадські активісти зняли зі стіни. Проте його знову повісили
    Фото: Суспільне Харків

    Поліція розпочала перевірку через встановлення у приміщенні Харківської міської ради барельєфу із зображенням Леніна

    На звернення громадських активістів поліція почала перевірку за фактом відновлення макета ордена Леніна в холі Харківської міської ради. Про це повідомив лідер ГО «Світанок» Вадим Поздняков на своїй сторінці в мережі Facebook.

    «У діях харківських чиновників є склад злочину за статтею 436–1 ККУ, і ми будемо домагатися відкриття кримінальної справи», – написав Поздняков.

    Згадана стаття (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) передбачає від 5 до 10 років ув’язнення.

    Поздняков також виклав текст відповіді, яку йому надав із приводу його звернення на урядову гарячу лінію начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж: «Наразі перевірка за викладеними вами доводами триває. За результатами розгляду буде прийнято рішення, про що вас буде повідомлено Харківським районним управлінням поліції № 3 ГУНП у Харківській області в установленому законом порядку».

    Лист від Головного управління Національної поліції в Харківській області

    Лист від Головного управління Національної поліції в Харківській області

    Нагадаємо, у лютому барельєф із зображенням Леніна громадські активісти зняли зі стіни. Але після приїзду поліції працівники мерії знову повісили макет ордена на стіну.

    «Ми тримаємо руку на пульсі й не дамо спустити на гальмах відновлення комуністичної символіки в Харкові», – наголошують активісти.

    Раніше Поздняков розповів, що останній пам'ятник радянському диктатору Володимиру Леніну демонтовано у Хмельницькій області. Він стояв у селі Пилявка за кілька десятків кілометрів від обласного центру.

    Перший пам'ятник Леніну в Україні повалили 8 грудня 2013 року в Києві під час Революції гідності. Це і призвело до хвилі ленінопаду по всій Україні.

    В Україні за п’ять років період декомунізації було демонтовано понад 2500 пам’ятників, зокрема 1300 − Леніну.

    Теги: Харків декомунізація активісти поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies