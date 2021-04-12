На Хмельниччині демонтували останній в області пам'ятник Леніну

Пам'ятники Леніну мають бути демонтовані відповідно до закону про декомунізацію

Пам'ятник «червоному вождю» було знесено у селі Пилявка

Останній пам'ятник радянському диктатору Володимиру Леніну демонтовано у Хмельницькій області. Він стояв у селі Пилявка за кілька десятків кілометрів від обласного центру, повідомляє співзасновник проєкту «Декомунізація.Україна» Вадим Поздняков.

«На Хмельниччині залишилося ще одне зображення Леніна у публічному просторі. Це макет ордена Леніна у селі Слобідка - Рахнівська на стелі місцевого аграрного підприємства, яка розташована на трасі між Хмельницьким і Кам'янець-Подільським», - розповів він.

Поздняков додав, що її демонтаж відбудеться найближчим часом.

Зазначимо, що у січні повідомлялося, що в Україні повалили останнього Леніна. Пам'ятник «червоному вождю» було знесено у селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області. Тоді активісти заявили, що це був останній в Україні пам'ятник червоному окупанту Леніну, за винятком окупованих територій та музеїв чи заводів. Однак, виявляється, що по селах ще можна знайти монументи радянському вождю.

Зауважимо, що в Україні діє закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки». Він передбачає наступне:

На всій території країни заборонено виготовляти, поширювати, а також публічно використовувати символіку комуністичного режиму.

Порушення закону карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Перший пам'ятник радянському вождеві Володимирові Леніну в Україні повалили 8 грудня 2013 року в Києві під час Революції гідності. Це і призвело до хвилі ленінопаду по всій Україні.

В Україні за п’ять років період декомунізації було демонтовано понад 2500 пам’ятників, зокрема 1300 − Леніну.



