На Хмельниччині демонтували останній в області пам'ятник Леніну
Пам'ятник «червоному вождю» було знесено у селі Пилявка
«На Хмельниччині залишилося ще одне зображення Леніна у публічному просторі. Це макет ордена Леніна у селі Слобідка - Рахнівська на стелі місцевого аграрного підприємства, яка розташована на трасі між Хмельницьким і Кам'янець-Подільським», - розповів він.
Поздняков додав, що її демонтаж відбудеться найближчим часом.
Зазначимо, що у січні повідомлялося, що в Україні повалили останнього Леніна. Пам'ятник «червоному вождю» було знесено у селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області. Тоді активісти заявили, що це був останній в Україні пам'ятник червоному окупанту Леніну, за винятком окупованих територій та музеїв чи заводів. Однак, виявляється, що по селах ще можна знайти монументи радянському вождю.
Зауважимо, що в Україні діє закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки». Він передбачає наступне:
- На всій території країни заборонено виготовляти, поширювати, а також публічно використовувати символіку комуністичного режиму.
- Порушення закону карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
Перший пам'ятник радянському вождеві Володимирові Леніну в Україні повалили 8 грудня 2013 року в Києві під час Революції гідності. Це і призвело до хвилі ленінопаду по всій Україні.
В Україні за п’ять років період декомунізації було демонтовано понад 2500 пам’ятників, зокрема 1300 − Леніну.