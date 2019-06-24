Оприлюднений повний список Опоблока: без Єфремова, але з Охендовським



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Місце №10 в списку Опозиційного блоку пустує

Центрвиборчком оприлюднила повний список кандидатів в загальнодержавному окрузі від партії «Опозиційний блок». Від цієї політсили зареєстрували 224 кандидатів в нардепи.

В цьому списку 12 чинних народних депутатів. На 34-му місці – колишній глава ЦВК Михайло Охендовський, якого підозрювали в одержанні понад $160 тис. хабарів по справі «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.

На 10-му місці мав бути Олександр Єфремов. Але в ЦВК заявили, що це неможливо: закон дозволяє виключати кандидатів зі списку, ухваленому на з’їзді, але не дозволяє включати нових вже після встановленої дати, в цьому випадку — після 10 червня.

Тоді на з’їзді під 10-м номером йшов Володимир Пилипенко, екс-депутат Верховної ради (соратник колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова). В остаточному списку його також немає.

Нагадаємо, 7 червня партії «Опозиційний блок», Партія миру та розвитку, «Наші», «Відродження» і «Довіряй справам» домовилися про об'єднання з метою спільної участі в позачергових виборах до Верховної Ради.

Згідно з останнім опитуванням, за «Опозиційний блок – Партія миру та розвитку» готові проголосувати 1,6% опитаних (серед тих хто визначився та буде голосувати).

Список кандидатів в депутати від Опозиційного блоку: