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    Політика

    Оприлюднений повний список Опоблока: без Єфремова, але з Охендовським

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    Оприлюднений повний список Опоблока: без Єфремова, але з Охендовським

    Місце №10 в списку Опозиційного блоку пустує

    Центрвиборчком оприлюднила повний список кандидатів в загальнодержавному окрузі від партії «Опозиційний блок». Від цієї політсили зареєстрували 224 кандидатів в нардепи.

    В цьому списку 12 чинних народних депутатів. На 34-му місці – колишній глава ЦВК Михайло Охендовський, якого підозрювали в одержанні понад $160 тис. хабарів по справі «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.

    На 10-му місці мав бути Олександр Єфремов. Але в ЦВК заявили, що це неможливо: закон дозволяє виключати кандидатів зі списку, ухваленому на з’їзді, але не дозволяє включати нових вже після встановленої дати, в цьому випадку — після 10 червня.

    Тоді на з’їзді під 10-м номером йшов Володимир Пилипенко, екс-депутат Верховної ради (соратник колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова). В остаточному списку його також немає.

    Нагадаємо, 7 червня партії «Опозиційний блок», Партія миру та розвитку, «Наші», «Відродження» і «Довіряй справам» домовилися про об'єднання з метою спільної участі в позачергових виборах до Верховної Ради.

    Згідно з останнім опитуванням, за «Опозиційний блок – Партія миру та розвитку» готові проголосувати 1,6% опитаних (серед тих хто визначився та буде голосувати).

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    Список кандидатів в депутати від Опозиційного блоку:

    1. Мураєв Євгеній Володимирович
    2. Вілкул Олександр Юрійович
    3. Кернес Геннадій Адольфович
    4. Труханов Геннадій Леонідович
    5. Бойченко Вадим Сергійович
    6. Шурма Ростислав Ігорович
    7. Андріїв Богдан Євстафійович
    8. Буряк Володимир Вікторович
    9. Вершина Анатолій Олексійович
    10. запис відсутній
    11. Хомутиннік Віталій Юрійович
    12. Гєллєр Євгеній Борисович
    13. Воропаєв Юрій Миколайович
    14. Бриндак Олег Борисович
    15. Добкін Михайло Маркович
    16. Турканова Владислава Ігорівна
    17. Прівалов Даніїл Геннадійович
    18. Скоробагач Володимир Іванович
    19. Гусак Володимир Георгійович
    20. Астіон Василь Миколайович
    21. Носулько Юлія Дмитрівна
    22. Солонік Артем Євгенович
    23. Кацуба Сергій Володимирович
    24. Тевелєв Дмитро Михайлович
    25. Мігалатьєв Валерій Сергійович
    26. Бахтеєва Тетяна Дмитрівна
    27. Корольов Марат Валентинович
    28. Долженков Олександр Валерійович
    29. Легойда Світлана Михайлівна
    30. Шатворян Вілен Григорович
    31. Іваницький Олександр Валеріанович
    32. Шурма Ігор Михайлович
    33. Ланьо Михайло Іванович
    34. Охендовський Михайло Володимирович
    35. Мироненко Михайло Іванович
    36. Фабрикант Світлана Самуілівна
    37. Удалов Сергій Анатолійович
    38. Колєсніков Дмитро Валерійович
    39. Столбовий Іван Михайлович
    40. Кучеренко Олександр Олександрович
    41. Максим Володимир Іванович
    42. Маслов Ігор Олександрович
    43. Плєхов Ігор Вікторович
    44. Мельников Ігор Петрович
    45. Жовнір Михайло Васильович
    46. Чорноокий Сергій Михайлович
    47. Забарський Владислав Валерійович
    48. Байдан Світлана Миколаївна
    49. Семенков Єгор Олександрович
    50. Мітько Василь Михайлович
    51. Котелевський Ігор Вікторович
    52. Шенцев Микита Дмитрович
    53. Масло Надія Анатоліївна
    54. Мясоєдова Алла Леванівна
    55. Когут Олександр Євгенович
    56. Маслов Вячеслав Євгенович
    57. Коваліш Ірина Володимирівна
    58. Аністратенко Яна Леонідівна
    59. Мозгова Катерина Федорівна
    60. Поляков Віталій Станіславович
    61. Харланова Ольга Вікторівна
    62. Паскевський Олександр Іванович
    63. Білохвостенко Світлана Володимирівна
    64. Муравйова Юлія Дмитрівна
    65. Мирний Дмитро Володимирович
    66. Копійка Ігор Миколайович
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    71. Ребенко Андрій Анатолійович
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    75. Турчин Ярослав Олексійович
    76. Перепека Євгенія Ігорівна
    77. Іванова Юлія Євгенівна
    78. Слабишев Олег Вячеславович
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    80. Жук Наталія Анатоліївна
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