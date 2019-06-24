Оприлюднений повний список Опоблока: без Єфремова, але з Охендовським
Місце №10 в списку Опозиційного блоку пустує
Центрвиборчком оприлюднила повний список кандидатів в загальнодержавному окрузі від партії «Опозиційний блок». Від цієї політсили зареєстрували 224 кандидатів в нардепи.
В цьому списку 12 чинних народних депутатів. На 34-му місці – колишній глава ЦВК Михайло Охендовський, якого підозрювали в одержанні понад $160 тис. хабарів по справі «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.
На 10-му місці мав бути Олександр Єфремов. Але в ЦВК заявили, що це неможливо: закон дозволяє виключати кандидатів зі списку, ухваленому на з’їзді, але не дозволяє включати нових вже після встановленої дати, в цьому випадку — після 10 червня.
Тоді на з’їзді під 10-м номером йшов Володимир Пилипенко, екс-депутат Верховної ради (соратник колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова). В остаточному списку його також немає.
Нагадаємо, 7 червня партії «Опозиційний блок», Партія миру та розвитку, «Наші», «Відродження» і «Довіряй справам» домовилися про об'єднання з метою спільної участі в позачергових виборах до Верховної Ради.
Згідно з останнім опитуванням, за «Опозиційний блок – Партія миру та розвитку» готові проголосувати 1,6% опитаних (серед тих хто визначився та буде голосувати).
Список кандидатів в депутати від Опозиційного блоку:
- Мураєв Євгеній Володимирович
- Вілкул Олександр Юрійович
- Кернес Геннадій Адольфович
- Труханов Геннадій Леонідович
- Бойченко Вадим Сергійович
- Шурма Ростислав Ігорович
- Андріїв Богдан Євстафійович
- Буряк Володимир Вікторович
- Вершина Анатолій Олексійович
- запис відсутній
- Хомутиннік Віталій Юрійович
- Гєллєр Євгеній Борисович
- Воропаєв Юрій Миколайович
- Бриндак Олег Борисович
- Добкін Михайло Маркович
- Турканова Владислава Ігорівна
- Прівалов Даніїл Геннадійович
- Скоробагач Володимир Іванович
- Гусак Володимир Георгійович
- Астіон Василь Миколайович
- Носулько Юлія Дмитрівна
- Солонік Артем Євгенович
- Кацуба Сергій Володимирович
- Тевелєв Дмитро Михайлович
- Мігалатьєв Валерій Сергійович
- Бахтеєва Тетяна Дмитрівна
- Корольов Марат Валентинович
- Долженков Олександр Валерійович
- Легойда Світлана Михайлівна
- Шатворян Вілен Григорович
- Іваницький Олександр Валеріанович
- Шурма Ігор Михайлович
- Ланьо Михайло Іванович
- Охендовський Михайло Володимирович
- Мироненко Михайло Іванович
- Фабрикант Світлана Самуілівна
- Удалов Сергій Анатолійович
- Колєсніков Дмитро Валерійович
- Столбовий Іван Михайлович
- Кучеренко Олександр Олександрович
- Максим Володимир Іванович
- Маслов Ігор Олександрович
- Плєхов Ігор Вікторович
- Мельников Ігор Петрович
- Жовнір Михайло Васильович
- Чорноокий Сергій Михайлович
- Забарський Владислав Валерійович
- Байдан Світлана Миколаївна
- Семенков Єгор Олександрович
- Мітько Василь Михайлович
- Котелевський Ігор Вікторович
- Шенцев Микита Дмитрович
- Масло Надія Анатоліївна
- Мясоєдова Алла Леванівна
- Когут Олександр Євгенович
- Маслов Вячеслав Євгенович
- Коваліш Ірина Володимирівна
- Аністратенко Яна Леонідівна
- Мозгова Катерина Федорівна
- Поляков Віталій Станіславович
- Харланова Ольга Вікторівна
- Паскевський Олександр Іванович
- Білохвостенко Світлана Володимирівна
- Муравйова Юлія Дмитрівна
- Мирний Дмитро Володимирович
- Копійка Ігор Миколайович
- Юрченко Вікторія Едуардівна
- Антіпов Дмитро Ігорович
- Манько Ірина Леванівна
- Черевко Сергій Миколайович
- Ребенко Андрій Анатолійович
- Побережець Олександр Олександрович
- Садиков Олексій Валентинович
- Бухлак Юрій Михайлович
- Турчин Ярослав Олексійович
- Перепека Євгенія Ігорівна
- Іванова Юлія Євгенівна
- Слабишев Олег Вячеславович
- Райчев Василь Савович
- Жук Наталія Анатоліївна
- Васьков Юрій Юрійович
- Бакаєв Андрій Павлович
- Лисюк Станіслав Остапович
- Татаринов Олександр Сергійович
- Алешко Руслан Олександрович
- Сушкова Тетяна Миколаївна
- Компанієць Олександр Васильович
- Бондаренко Ірина Валентинівна
- Бондар Ірина Володимирівна
- Стебель Олексій Леонідович
- Подолей Іван Васильович
- Александрова Лариса Андріївна
- Бубела Володимир Дмитрович
- Степаненко Лариса Миколаївна
- Більчак Ігор Степанович
- Скороход Ольга Володимирівна
- Ведмідь Марина Геннадіївна
- Станкевич Богдан Віталійович
- Червяков Сергій Вікторович
- Басан Галина Григорівна
- Голубнича Надія Василівна
- Папакиця Кирило Валерійович
- Бондаренко Сергій Олександрович
- Мельник Ірина Іванівна
- Гончаров Андрій Олексійович
- Лисенко Ольга Федорівна
- Шаньшин Євген Геннадійович
- Ситенок Іван Михайлович
- Дацко Світлана Петрівна
- Ткачова Анастасія Ігорівна
- Захаров Євген Володимирович
- Кочетов Віктор Вікторович
- Шпакович Василь Іванович
- Зеленська Наталія Капітонівна
- Коршунов Володимир Сергійович
- Крамар Владислав Йосипович
- Іванова Ольга Альбертівна
- Волков Володимир Валерійович
- Іголкіна Тетяна Іванівна
- Говтва Микола Олексійович
- Кам’янецька Олена Олександрівна
- Іщенко Антон Михайлович
- Луцак Оксана Іванівна
- Карпенко Наталія Євгеніївна
- Іваницький Володимир Вікторович
- Лобойченко Володимир Васильович
- Васильєва-Волковинська Аліна Олексіївна
- Коротько Ірина Василівна
- Станков Владислав Миколайович
- Воробйов Олексій Васильович
- Комар Ірина Ігорівна
- Хомченко Олексій Олексійович
- Кравченко Оксана В’ячеславівна
- Лічкевич Євген Ігорович
- Лапоног Даниїл Віталійович
- Шендер Альона Володимирівна
- Леонова Тетяна Олександрівна
- Тутова Олена Миколаївна
- Борисенко Микита Ігорович
- Литвиненко Сергій Миколайович
- Слободяник Надія Олександрівна
- Галіч Юлія Вікторівна
- Меньшиков Андрій Миколайович
- Слабишева Оксана Василівна
- Муравйова-Макарова Людмила Володимирівна
- Фріз Федір Анатолійович
- Бакшеєв Віктор Валерійович
- Літвіненко Андрій Станіславович
- Золотарьов Андрій Сергійович
- Ковтун Денис Владиславович
- Нещеретний Віталій Анатолійович
- Нагорна Ірина Вікторівна
- Павленко Наталя Федорівна
- Пескова Олена Володимирівна
- Сухокобилін Віктор Вікторович
- Гікалов Віктор Олексійович
- М’ягкий Дмитро Вікторович
- Пухова Руслана Валеріївна
- Ліснічук Ксенія Миколаївна
- Черненко Євген Володимирович
- Ворожко Дмитро Ігорович
- Портянко Андрій Анатолійович
- Рижов Павло Олександрович
- Піддубний Роман Олександрович
- Садик Олександр Мухаметович
- Сушина Олена Сергіївна
- Скляр Олександр Борисович
- Каранда Ольга Олександрівна
- Шевченко Анатолій Михайлович
- Губорєв Олексій Миколайович
- Растопчинова Оксана Володимирівна
- Тетеріна Ірина Володимирівна
- Яковлєв Іван Петрович
- Стецко Олександр Михайлович
- Левіна Юлія Володимирівна
- Соловйов Євген Олександрович
- Шепеленко Людмила Володимирівна
- Урсол Марія Микитівна
- Гайнутдінова Тетяна Миколаївна
- Савченко Світлана Анатоліївна
- Старик Ігор Олександрович
- Тихонова Тетяна Анатоліївна
- Демченко Юлія Володимирівна
- Кириленко Галина Володимирівна
- Дуднік Алла Миколаївна
- Непомняща Любов Миколаївна
- Гурін Едуард Олексійович
- Славянська Таісія Георгіївна
- Черних Сабіна Юріївна
- Мензелінцев Володимир Михайлович
- Жуганець Дмитро Олександрович
- Омельчук Ірина Василівна
- Черевко Галина Вікторівна
- Іванов Дмитро Якович
- Бородіна Ольга Дмитрівна
- Линник Володимир Кузьмович
- Іщенко Марина Ігорівна
- Спіцин Олександр Олександрович
- Карпенко Віталій Анатолійович
- Штельмах Сергій Анатолійович
- Колеснік Ганна Вікторівна
- Коржнєва Валентина Василівна
- Бондаренко Геннадій Олександрович
- Лашина Наталія Володимирівна
- Неживой Роман Юрійович
- Морогов Андрій Валерійович
- Семенін Юрій Іванович
- Подзолков Артем Юрійович
- Одновол Артем Олександрович
- Попов Микола Вікторович
- Авраменко Сергій Васильович
- Тихенко Тетяна Вікторівна
- Кириченко Ольга Антонівна
- Ткаченко Артем Ігорович
- Савєнкова Інна Сергіївна
- Насонов Кирило Юрійович
- Черняк Надія Володимирівна
- Матвієвська Наталія Анатоліївна
- Лиштван Олександр Миколайович
- Колесник Світлана Вячеславівна
- Черняєв Андрій Вікторович
- Котляр Олена Миколаївна
- Панько Тетяна Валеріївна
- Балюк Євген Віталійович
- Забродній Федір Вікторович