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    Японія заявила про кіберзагрозу з боку Росії

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    Росія і Китай становлять загрозу даним - Японія заявила про кіберзагрозу з боку Росії
    Росія і Китай становлять загрозу даним

    Така заява вперше пролунала з боку Японії

    У проєкті Стратегії кібербезпеки Японія згадала про загрози з боку Росії і Китаю.

    Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo, у тексті документа йдеться про те, що Росія проводить кібератаки для здійснення військових і політичних цілей.

    Водночас про Китай зауважили, що імовірно, він здійснює крадіжку інформації оборонних і передових технологічних підприємств.

    Нову стратегія кібербезпеки мають затвердити восени. Японія для зміцнення кібербезпеки готова проводити навчання з США, створювати стандарти безпеки для IT-обладнання і нарощувати потенціал захисту від хакерів.

    Як повідомлялося, напередодні російські урядові хакери зламали сервер Національного комітету Республіканської партії США. Витоку даних не сталося.

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    Теги: Росія США Японія Китай
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    Японія заявила про кіберзагрозу з боку Росії