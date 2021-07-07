Японія заявила про кіберзагрозу з боку Росії

У проєкті Стратегії кібербезпеки Японія згадала про загрози з боку Росії і Китаю.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo, у тексті документа йдеться про те, що Росія проводить кібератаки для здійснення військових і політичних цілей.

Водночас про Китай зауважили, що імовірно, він здійснює крадіжку інформації оборонних і передових технологічних підприємств.