За даними «Главкома», до українського дебюту готується десяток нових моделей електрокарів

Цей рік має стати найбільш «електричним» за всю історію автомобільного ринку України. За даними «Главкома», у 2021-му на українців чекає близько 10 прем’єр «зелених» авто. І це якщо рахувати лише ті моделі, вихід яких на ринок виданню офіційно підтвердили імпортери.

Переважна більшість дебютантів – це кросовери, що недивно. Адже в Україні, як і багатьох інших країнах світу, саме кросовери є найпопулярнішим «різновидом» автомобілів. Тож виробники насамперед роблять ставку на них.

Найактивнішими «електрифікаторами» у новому році обіцяють бути європейці. Власне, левова частка новачків, які мають з’явитися на українському ринку, – «німці» та «французи». Також вже у 2021-му в Україні може дебютувати перший електричний кросовер з Японії. Це підтверджено офіційно. Проте поки що невідомо, чи встигне він до нас доїхати саме цього року.

А ось американські електромобілі поки що добратися до України не можуть. А отже, найближчим часом, скоріш за все, не варто чекати на офіційну прем’єру таких моделей, як Ford Mustang Mach-E чи Hummer EV. Нерозділеною залишається і любов українців до Tesla. Компанія Ілона Маска, як і раніше, тримається осторонь України.

Але це не привід засмучуватися. Бо вже скоро в автосалонах з’явиться достатньо гідних уваги електромобілів.

BMW iX

Потужність 500 к.с. Батарея 100 кВт⋅г Запас ходу (WLTP) 600 км Швидка зарядка 40 хв

BMW можна назвати одним з піонерів українського ринку електромобілів. Приблизно п’ять років тому місцеве представництво компанії розпочало продажі хетчбеку BMW i3 – одного з електричних бестселерів.

Цього ж року баварці продовжать привчати українців до «зелених» технологій. Як повідомили «Главкому» в офісі BMW в Україні, у 2021-му в нашій країні стартують продажі BMW iX – електричного кросовера, світова прем’єра якого відбулася наприкінці минулого року.

Електромобіль оснащено двома моторами, які здатні продукувати 500 кінських сил. З місця до «сотні» iX вміє розганятися менш, ніж за п’ять секунд.

Від звичайної побутової мережі кросовер можна зарядити приблизно за 11 годин. Але, звісно, що більш потужніші зарядки здатні «заправити» електромобіль значно швидше – від мережі потужністю 200 кіловат BMW iX заряджається на 80% приблизно за 40 хвилин.

Audi e-tron GT

Потужність 590 к.с. Батарея 90 кВт⋅г Запас ходу (WLTP) 400 км Швидка зарядка 20 хв

В Україні вже продається електричний кросовер Audi e-tron. Але, як запевнили в українському представництві «Ауді», цього року в автосалонах також з’явиться e-tron GT. Назви звучать схоже, але, насправді, це зовсім різні автомобілі.

Audi e-tron GT – електричний спортивний седан, який побудовано на одній платформі з Porsche Taycan. Новинку навіть ще офіційно не було представлено. Тож про її технічні характеристики ми можемо судити лише з концепту, який оснащено двома моторами потужністю 590 кінських сил. До 100 кілометрів на годину електрокар прискорюється за 3,5 секунди.

Орієнтовно, на одній зарядці GT зможе проїжджати близько 400 кілометрів (за циклом WLTP). А швидка зарядка дозволить наповнювати батарею на 80% приблизно за 20 хвилин.

Mercedes-Benz EQC

Потужність 408 к.с. Батарея 80 кВт⋅г Запас ходу (WLTP) 417 км Швидка зарядка 40 хв

Український офіс Mercedes-Benz почав приймати попередні замовлення на EQC ще минулого року. Але фізично перші електромобілі з’являться в автосалонах марки лише у 2021-му.

Можна сказати, що EQC – перший справжній електромобіль Mercedes. Так, у компанії зі Штутгарта вже був досвід створення серійного електрокара на базі B-класу. Але цей проект важко назвати чимось серйозним. А ось EQC – зовсім інша справа.

Електричний кросовер побудовано на новій платформі, яка розроблялася спеціально для електричного сімейства Mercedes.

Вже відомо, що в Україні першою з’явиться версія з двома електричними моторами, які разом виробляють більш ніж 400 кінських сил. До 100 кілометрів на годину такий автомобіль розганяється приблизно за п’ять секунд.

На одній зарядці Mercedes EQC проїжджає 417 кілометрів (за циклом WLTP).

Porsche Taycan Cross Turismo

Потужність* 761 к.с. Батарея * 93 кВт⋅г Запас ходу (WLTP) * 412 км Швидка зарядка * 20 хв

*Вказані показники топової версії.

Українці, які цікавляться електромобілями, вже добре знають, що таке Porsche Taycan. У нас цей електрокар продається з 2019-го. А ось цього року у місцевих дилерів «Порше» з’явиться, так би мовити, більш практична версія Taycan - Cross Turismo.

Представники марки називають Taycan Cross Turismo кросовером. Хоча автомобіль більш схожий на універсал зі збільшеним кліренсом. Офіційно ця модель ще не дебютувала. Але уявити, який вигляд вона матиме зовні ми можемо завдяки концепту Mission E Cross Turismo. А ось салон, скоріш за все, у передній частині буде такий самий, як і у седана.

Технічні характеристики, напевно, теж будуть однакові. А це означає, що топова версія новинки зможе видавати близько 760 кінських сил та розганятися до «сотні» менш ніж за три секунди.

Запас ходу за циклом WLTP – 412 кілометрів.

Peugeot e-2008

Потужність 136 к.с. Батарея 50 кВт⋅г Запас ходу (WLTP) 320 км Швидка зарядка 30 хв

Нове покоління міського кросовера Peugeot 2008 дебютувало в Україні минулого року. Автомобіль відразу зайняв лідерські позиції в сегменті субкомпактних паркетників. Тож французи, напевно, вирішили розвивати успіх. Як повідомили «Главкому» в місцевому представництві групи PSA, цього року на українському ринку має дебютувати електрична версія моделі – e-2008.

Електромобіль оснащено мотором потужністю 136 кінських сил та батареєю ємністю 50 кіловат-годин, яка дозволяє проїжджати на одній зарядці близько 320 кілометрів (за циклом WLTP).

Звісно, такими показниками сьогодні важко когось вразити. Але у 2008-го є інші козирі в рукаві. Це його фірмовий дизайн салону. Місце водія нагадує кабіну гоночного автомобіля. А приладова панель не тільки цифрова, але ще й з 3D-ефектами – інформація відображається на різних рівнях: більш важливі дані візуально знаходиться ближче до водія.

BMW iX3

Потужність, 290 к.с. Батарея 80 кВт⋅г Запас ходу (WLTP) 460 км Швидка зарядка 30 хв

Ще один електромобіль BMW, який з’явиться в Україні в 2021 році, – це електрична версія кросовера X3, яка попереду отримала додатковий індекс «i».

BMW iX3 оснащується батареєю ємністю 80 кіловат-годин. Це дозволяє проїжджати на одному заряді 460 кілометрів (за циклом WLTP). Швидка зарядка «заправляє» акумулятор приблизно за півгодини.

Електромотор, розташований на задній осі, видає майже 290 кінських сил і 400 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 180 кілометрів на годину.

Opel Mokka-e

Потужність 136 к.с. Батарея 50 кВт⋅г Запас ходу (WLTP) 320 км Швидка зарядка 30 хв

У 2020 році дебютувало нове покоління Opel Mokka. Кросовер побудували на одній платформі з Peugeot 2008. Тож, з технічної точки зору, моделі дуже схожі.

Власне, Mokka-e укомплектували тією ж силовою установкою, що й e-2008. Це означає, що електромобіль має один мотор потужністю 136 кінських сил. Двигун живиться від батареї ємністю 50 кіловат-годин, яка дозволяє проїжджати на одному заряді близько 320 кілометрів.

Зарядити батарею на 80% можна приблизно за пів години. Але, зрозуміло, що для цього знадобиться потужна зарядка.

Салон Mokka виглядає не настільки футуристично, як в Peugeot. Але він теж справляє враження завдяки величезним екранам цифрової приладової панелі та мультимедійної системи, які об’єднали в один блок.

Audi e-tron S/S Sportback

Потужність 503 к.с. Батарея 95 кВт⋅г Запас ходу (WLTP) 365 км Швидка зарядка 25 хв

Audi e-tron з позначкою S – це «гаряча» версія електричного кросовера, який вже добре знають в Україні. В 2021 році український офіс «Ауді» запропонує e-tron S та e-tron S Sportback.

Пікова потужність такого електромобіля – більш ніж 500 кінських сил. А крутний момент – 973 Нм. Це дозволяє кросоверу набирати першу «сотню» за 4,5 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 210 кілометрів на годину.

Силову установку живить батарея ємністю 95 кіловат-годин, яка забезпечує близько 365 кілометрів пробігу на одній зарядці (у версії S Sportback запас ходу на п’ять кілометрів більший).

До складу силової установки входять три мотори. Два з них розташовані позаду і відповідають кожен за своє колесо. Це дозволило не тільки реалізувати повний привід, а й керувати крутним моментом – одне колесо на задній осі здатне обертатися швидше з друге, що робить автомобіль, наприклад, більш керованим в поворотах.

DS 3 Crossback E-Tense

Потужність 136 к.с. Батарея 50 кВт⋅г Запас ходу (WLTP) 320 км Швидка зарядка 30 хв

Cуббренд Citroen - DS - привезе до нас 3 Crossback E-Tense. Можна сказати, що ця модель входить до родини електричних кросоверів групи PSA, які мають дебютувати в Україні цього року. Електромобіль отримав ту саму силову установку, що й його побратими – Opel Mokka-e та Peugeot e-2008.

Головна ж його відмінність від вже згаданих моделей – це рівень оснащеності. DS – це преміальний бренд. Тож 3 Crossback E-Tense має всі сучасні системи безпеки, систему автономного управління та фари головного світла, які вміють змінювати світловий потік залежно від рівня освітленості.

Nissan Ariya

Потужність* 242 к.с. Батарея* 87 кВт⋅г Запас ходу (WLTP)* 500 км Швидка зарядка* 35 хв

*Версія з одним мотором та батареєю на 87 кВт⋅г.

Електричний кросовер Ariya вже представлено на українському сайті Nissan. Його продажі в Україні підтвердили представники бренду. Проте у місцевому офісі не впевнені, що встигнуть привезти новинку в країну до кінця цього року. Хоча ймовірність того, що українці побачать перший електричний кросовер Nissan ще в 2021-му, таки є.

Nissan Ariya матиме декілька модифікацій. Електромобіль може бути оснащений батареєю ємністю 63 або 87 кіловат-годин. Базова версія матиме один мотор потужністю 217 кінських сил. А у більш дорогих версіях японці пропонуватимуть силову установку з двома моторами – по одному на кожні осі. Її потужність складатиме від 278 до майже 400 кінських сил.

Найпотужніша версія розганятиметься до «сотні» приблизно за п’ять секунд. А максимальна швидкість обмежать на позначці 200 кілометрів на годину.

Запас ходу, залежно від модифікації, – від 360 до 500 кілометрів.