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    Сі Бриз-2021

    Росія не заважала: Пентагон про Sea Breeze

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    У Пентагоні втручання Росії не помітили - Росія не заважала: Пентагон про Sea Breeze
    У Пентагоні втручання Росії не помітили

    Російські військові не втручалися у навчання

    Під час проведення навчань російські військові не заважали Sea Breeze та кораблям країн НАТО і їх партнерів. Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

    «Ніяких перешкод у проведенні Sea Breeze не було», – сказав представник Пентагону, пише Gazeta.ua.

    Маневри Sea Breeze триватимуть до 10 липня.

    У них задіяли 32 бойових кораблі, 40 літаків і п'ять тисяч військовослужбовців з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів альянсу. Участь беруть військові з 32 країн.

    Як повідомлялося раніше, військові РФ мали намір посилити угруповання кораблів в акваторії Чорного моря на тлі навчань Sea Breeze 2021.

    Водночас командувач Військово-морських сил Збройних сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа не виключає провокацій російських військових, чиї кораблі перебувають вздовж узбережжя Криму, на тлі багатонаціональних військових навчань »Сі Бриз-2021», які стартували наприкінці червня в Одесі.

    Під час навчань відпрацьовують бойові дії на морі, на суші та в повітрі, в тому числі висадка десанту, протичовнова і протиповітряна боротьба.

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    Теги: Росія НАТО Путін військові навчання Пентагон море Олексій Неїжпапа
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    Росія не заважала: Пентагон про Sea Breeze