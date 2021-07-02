Німці презентували електричну вантажівку (відео)

Mercedes-Benz представив електричну вантажівку eActros

Компанія Mercedes-Benz Trucks представила серійну версію електричної вантажівки Mercedes-Benz eActros та оголосила про початок виробництва восени цього року.

Порівняно з прототипами, в серійній моделі значно покращено кілька функцій, такі як діапазон, потужність та безпека. eActros подолав понад півмільйона кілометрів на дорогах загального користування, перш ніж втілитись у серійну версію.

«eActros – це великий крок для Mercedes-Benz Trucks та для наших клієнтів на шляху до вуглецево-нейтрального транспорту», – заявив Андреас фон Валфельд, керівник відділу продажів і маркетингу в Mercedes-Benz Trucks.

Силова установка вантажівки включає пару електромоторів, акумулятор ємністю до 420 кіловат-годин та двоступеневу коробку передач.

eActros можна заряджати на терміналах потужністю до 160 кВт. При підключенні до звичайної зарядної станції постійного струму 400 А версія з найбільшим акумулятором потребує трохи більше однієї години, щоб зарядитись від 20 до 80 відсотків.

Крім того, Mercedes-Benz виділяє наступні переваги своєї новинки: