Німці презентували електричну вантажівку (відео)

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Mercedes-Benz представив електричну вантажівку eActros
Компанія Mercedes-Benz Trucks представила серійну версію електричної вантажівки Mercedes-Benz eActros та оголосила про початок виробництва восени цього року.
Порівняно з прототипами, в серійній моделі значно покращено кілька функцій, такі як діапазон, потужність та безпека. eActros подолав понад півмільйона кілометрів на дорогах загального користування, перш ніж втілитись у серійну версію.
«eActros – це великий крок для Mercedes-Benz Trucks та для наших клієнтів на шляху до вуглецево-нейтрального транспорту», – заявив Андреас фон Валфельд, керівник відділу продажів і маркетингу в Mercedes-Benz Trucks.
Силова установка вантажівки включає пару електромоторів, акумулятор ємністю до 420 кіловат-годин та двоступеневу коробку передач.
eActros можна заряджати на терміналах потужністю до 160 кВт. При підключенні до звичайної зарядної станції постійного струму 400 А версія з найбільшим акумулятором потребує трохи більше однієї години, щоб зарядитись від 20 до 80 відсотків.
Крім того, Mercedes-Benz виділяє наступні переваги своєї новинки:
- Інтелектуальні цифрові рішення та програми для ще більшої ефективності та переваг для клієнтів;
- Стандартно оснащений перевіреними інноваційними системами, такими як MirrorCam та Multimedia Cockpit Interactive;
- Високий рівень безпеки, завдяки стандартним функціям, таким як акустична система сповіщення про транспортний засіб, система Sideguard Assist S1R та система екстреного гальмування п’ятого покоління Active Brake Assist.
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